OIEA busca supervisar acuerdo nuclear entre EU y Arabia Saudí

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RIAD 23 Jul.- El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha confirmado este jueves que está al tanto del acuerdo de cooperación nuclear pactado entre Estados Unidos y Arabia Saudí, y ha aclarado que queda a la espera de una petición formal por parte de ambos países para supervisar su cumplimiento.

«El OIEA está al tanto de las conversaciones entre Arabia Saudí y Estados Unidos para concertar un acuerdo bilateral de cooperación nuclear civil, así como del plan para pedir al OIEA que aplique medidas de verificación en relación con ese acuerdo bilateral», ha señalado un portavoz del organismo a Europa Press.

En este sentido, ha indicado que esperan «con interés» recibir esa solicitud y colaborar con ambas partes para «garantizar la aplicación de esas medidas». «Esto debería ir acompañado de las correspondientes medidas de verificación de conformidad con el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y el Acuerdo de Salvaguardias Amplias (ASA) aplicable a Arabia Saudí», ha dicho.

De esta forma, el portavoz ha detallado que una vez que hayan presentado la solicitud «de conformidad» con la normativa del organismo, esta se presentará ante la junta de gobernadores, que será la que autorice su debida aplicación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este mismo jueves que el acuerdo está condicionado a los Acuerdos de Abraham, unos pactos mediados por Washington para normalizar las relaciones entre Israel y varios países árabes, entre ellos Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

«Será aprobado, pero estará totalmente sujeto a que Arabia Saudí se adhiera a los respetados y exitosos Acuerdos de Abraham», ha indicado el magnate en un mensaje difundido en redes sociales en el que ha matizado que este pacto «no contempla el enriquecimiento» de material alguno por parte de Riad.

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