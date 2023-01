Ocoa y sus patronales

POR ANGEL B. PEREZ (ANBIPESA)

La provincia de San José de Ocoa acaba de tener las patronales más concurridas de su historia lo que amerita hacer una evaluación de las mismas con un espíritu de contribuir y mejorar las próximas, pues siendo honestos, aunque estas son fiestas de origen católico, el mayor entusiasmo lo generan las demás actividades recreativas a la par de las religiosas.

Los tiempos han cambiado mucho, pero ello no es excusa para dejar de hacer los necesarios ajustes que produzcan actividades de mayor calidad y regulaciones que beneficien a toda la población, que en definitiva es la que absorbe lo bueno o malo de las mismas y por ende es a quien debemos proteger para que este evento sea mejor cada año.

En lo económico las patronales son positivas para el turismo provincial, los bares, trabajadores informales y para el gobierno con los impuestos recaudados en esos renglones.

La unión familiar es uno de los aspectos mejores que tienen nuestras fiestas, pues se produce un encuentro importante que nos enlaza con familiares y amistades con las que nos unen lazos desde la niñez, la escuela, etc. y que se solidifican en estos encuentros casuales.

Actividades como la feria artesanal son de un provecho maravilloso en donde exponemos y vendemos lo mejor que produce nuestra provincia tanto para los nuestros como para los visitantes. Les sugiero cuidar los precios.

Ocoa recibe propaganda importante que nos pone en contexto para futuros visitantes y es algo bueno sobre todo para el eco-turismo provincial. Eso hay que seguirlo cultivando y vendiendo.

Discrepo de los que nos quieren vender como la «provincia del teteo». Ocoa no es teteo, no es hookah, no es droga, prostitución no es desorden, somos un pueblo alegre, con clima maravilloso, con mujeres bellas y trabajadoras, con hombres que ponen a parir la tierra.

Ocoa es tierra del Padre Luis, Tony Issa, Tonino, Luis Báez, William Mejía, Viriato Sención, Fidel Soto. Ocoa es referencia por Caamaño, Fidel Soto, Churrín, Manfredo…

Somos de los mayores productores de hortalizas. Ocoa es referente del mejor café del país junto a Barahona, entre tantas cosas buenas que podemos exhibir y no un judío teteo.

Sugerencias

Para poder continuar con unas fiestas Patronales exitosas hay que hacer cambios urgentemente para que no se nos salgan de las manos. Es prudente ubicar espacios para parqueos en donde puedan estacionar los vehículos y así descongestionar las calles.

No olvidemos que hemos crecido y seguimos creciendo de forma desordenada en donde el único parqueo es la calle.

Amet, Ayuntamiento y no se quien más deben regular el tránsito desde Rancho Francisco hasta el puente hacia Sabana Larga. Es inaceptable que desaprensivos se cojan la carretera para ellos. Piensen que si hay una desgracia, un enfermo, los vehículos de emergencia no pueden pasar.

Me pregunto por qué todas las actividades son en el parque.

Sería bueno llevar actividades a Pueblo abajo, Pueblo arriba, etc y beneficiar a otros sectores y comerciantes que hemos discriminado en beneficio de los negocios del parque solamente.

Otro aspecto a regular es el desorden acústico. Un ser humano normal no puede romper sus oídos a decibeles tan estridentes como los actuales. Hay que hacer algo por favor. No he dicho quitarlos, solo regularlos.

Es necesario que los millones de pesos que las autoridades gastan en orquestas y artistas se economicen para que haya bandas de música en los Distritos que no tienen, mejorar la calidad de vida donde hay y que agreguen más actividades deportivas, culturales y familiares y juegos populares a las patronales.

Figureo

Otro aspecto que he notado es que el Alcalde Aneudy Ortiz abusó de su posición y prácticamente cogió más cámara que la Patrona a quien se dedican las fiestas. Considero que debe ser más equilibrado como autoridad de la provincia en donde hay otras autoridades y otros aspirantes a serlo.

Quizás el estar viviendo tiempos preelectorales lo lleve a eso, pero es algo que puede mejorar para las próximas fiestas en donde la efervescencia será mayor.

JPM

https://almomento.net/luis- quinn-y-el-ocoa-abandonado/

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.