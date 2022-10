Luis Quinn y el Ocoa abandonado

El autor es corredor de bienes raíces. Reside en Florida, Estados Unidos

POR ANGEL B PEREZ (ANBIPESA)

Este 11 de Octubre se cumplen 15 años de la desaparición de Louis Joseph Quinn Cassidy (Padre Luis Jose Quinn) o el Padre Luis como le llamábamos.

Como único ocoeño presente esa tarde cuando se apagaba la luz del más grande personaje que ha hecho que nuestra provincia sea lo que es hoy día, no sé qué me duele más: si la partida de Luis en el Florida Medical Center en Lauderdale Lakes en el Condado de Broward del Estado de la Florida o la inercia que arropa a Ocoa.

Que impotencia ver a un hombre tan grande irse apagando y solo latir por la ayuda de las máquinas que a diferencia de las que él ponía a funcionar en nuestros campos y rincones recónditos de la provincia, estas que lo sostenían a él solo daban una vida artificial y contrario a su “Gredar”, su “buldog” o su “pala” esta no llegaba a nada.

Me honra haber compartido con Sheila M. Nyhan su representante personal, del representante de su orden religiosa (los Scarboro ) y de una sobrina que junto a sus superiores daban el sí a su desconección de “los aparatos” que lo mantenían con vida los primeros días de Octubre cuando su corazón dejó de latir.

Pero no quiero llevarme de la nostalgia del amigo, del hermano, del hombre ejemplo que se nos fue, quiero honrar su legado en cada camino vecinal que hizo posible el acceso a una mejor vida, quiero honrar al gran gestor para una clínica rural donde si no es por él nadie la haría, quiero honrar al solidario con el político perseguido, honro al hombre que te daba cabida, aunque no estuviera de acuerdo con tu accionar. Exalto al personaje que lo dio todo a cambio de nada. Recuerdo al Pro-hombre.

Luis vivió con intensidad y con energía hizo de Ocoa un antes y un después de él, transformó la iglesia nuestra en un antes y un después de él. Hoy día estamos debiendo y estamos arruinando el trabajo y la vida del Padre Luis en lo que hacemos.

¿Como lo matamos?

Cada vez que un funcionario inepto permite la tala indiscriminada de árboles…matamos a Luis, cuando unos empresarios/políticos desalmados acaban con medio pueblo y con las aguas para aguacates…estamos fusilando a Luis, cuando políticos que si uno los cambia por mierda…pierde el envase porque no hacen su trabajo…

Estamos matando al Padre cuando callamos ante las injusticias de nuestro pueblo…

Se impone hacer vivir al Padre Luis con buenas acciones urgentemente, se hace imperativo comenzar ya.

Nuestros dirigentes de ayer y de hoy son tan malos pero tan malos como gestores que me pregunto por qué si Ocoa es Provincia un preso nuestro tiene que irse a Baní. Nuestros dirigentes son tan ineptos que para pagar un impuesto debes ir a la DGII de Baní, son tan malos nuestros políticos dirigentes que para tu hacer una transacción de tierra debes irte a Baní, son tan malos los gobernantes de Ocoa que para hacerte “un estudio” no puedes ir al hospital de Ocoa.

Si te accidentas en Ocoa debes llegar a Baní o San Cristóbal porque en Ocoa en materia de salud nuestro hospital es bueno para nada. Los políticos de Ocoa no exigen al Presidente ni a Obras Públicas que la carretera del Cruce a Ocoa necesita mantenimiento, no exigen que debe terminarse Nizao-Rancho Arriba, no les importa Naranjal-Parra.

Con la muerte del Padre Luis es casi seguro que se hará una misa en su memoria y se reunirán en el templo unos hipócritas que irán a “honrarlo” y él desde su tumba en el templo quisiera hacer como Jesus y echarlos a latigazos.

Oportunistas

Pero son oportunistas que necesitan votos y presencia mediática para seguir “subido en el Palo”. Me gustaría que ese día un periodista que se quiera casar con la gloria o un grupo cívico lleve una pancarta grande donde diga las cosas que necesita Ocoa y quienes de esos fariseos se comprometen a gestionarlas.

Pero sería utópico que ellos gestionen con Banreservas que amplíe sus servicios a Sabana larga, que pongan más cajeros para que un ser humano no pase horas para hacer una jodida transacción que no debe durar más de 20 minutos.

El trabajo que hizo el Padre Luis lo han echado por el piso, si queremos bien recordarlo es hora de exigir a quien sea que Ocoa merece mejor destino. Esta provincia no puede seguir siendo un rincón para hookah, la chercha, la droga y la corrupción.

San José de Ocoa debe ponerse de pie y dejar de ser la cenicienta comenzando por exigir tener mejor inversión pública que traiga capital privado para su desarrollo. Dan ganas de llorar las necesidades de esta provincia y lo poco que ha programado el gobierno para el presupuesto de la misma.

¿Por qué las dos diputadas y el senador, la gobernadora, los síndicos y sectores influyentes de nuestro pueblo no se reúnen y trazan un plan de acción que nos beneficie a todos y hagan un homenaje digno de esa manera para recordar al Padre Luis?.

Les dejo mi utopía!!!

anbipesa60@icloud.com



