NY: Dirigente FP pide a JCE eliminar citas para cédulas

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NUEVA YORK.- El dirigente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Iván Canals, pidió a la Junta Central Electoral (JCE) que agilice el proceso de cedulación en el exterior y elimine el requisito de citas para solicitar o renovar el documento de identidad y electoral.

Denunció que miles de dominicanos residentes en Estados Unidos y otras demarcaciones enfrentan “largas esperas, trabas burocráticas y un sistema ineficiente” que vulnera su derecho fundamental a la identidad y limita su participación en los procesos democráticos de la República Dominicana.

“El sistema de citas se ha convertido en un cuello de botella. Hay compatriotas que duran meses tratando de conseguir una cita, y cuando la obtienen, enfrentan nuevas demoras para recibir el documento. Esto es inaceptable. La JCE debe facilitar el acceso a la cédula, no complicarlo”, declaró.

El dirigente opositor presentó una serie de medidas para corregir lo que calificó como una “crisis de identidad” que afecta a la diáspora.

Sugirió eliminar el sistema de citas para trámites de cédula en todas las oficinas de la JCE en el exterior, permitiendo atención por orden de llegada. También, ampliar los operativos móviles de cedulación en ciudades con alta concentración de dominicanos, incluyendo fines de semana.

Además, extender los horarios de servicio en consulados y oficinas de la JCE en el exterior, con jornadas especiales para atender la demanda acumulada y aumentar el personal técnico y los equipos en las oficinas de Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Florida, España e Italia, donde se registra mayor flujo de solicitudes.

Asimismo, pidió a la Junta garantizar entrega ágil del documento, con plazos máximos de 15 días laborables tras la captura de datos.

Recordó que la cédula es indispensable no solo para votar, sino para realizar trámites bancarios, legales, migratorios y acceder a servicios consulares. “Sin cédula, el dominicano del exterior queda en un limbo jurídico. La JCE tiene que entender que la diáspora aporta más de 10,000 millones de dólares en remesas al año. Merecemos respeto y eficiencia”, enfatizó.

Canals exhortó al Pleno de la JCE y al gobierno dominicano a priorizar este tema en la agenda bilateral con Estados Unidos, dado que la mayor comunidad dominicana fuera del país reside allí.

“La modernización de la JCE no puede quedarse en el discurso. Si hablamos de inclusión y democracia participativa, empecemos por garantizar que cada dominicano, viva donde viva, tenga su documento de identidad sin obstáculos”, subrayó.