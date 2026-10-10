NY: Critican alcalde Mamdani por caso de dominicano herido

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NUEVA YORK.- El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Markwayne Mullin, arremetió este viernes contra el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, al acusarlo de agitar a los ciudadanos con «palabras peligrosas» tras las críticas por el caso de un hombre de República Dominicana herido por un agente federal.

Según Mullin, Mamdani, que pidió el fin de las operaciones migratorias en la ciudad, acusó a la Administración del presidente Donald Trump de «aterrorizar» a la ciudad, lo que, a su juicio, incitaba al público.

El secretario centró su comparecencia de este viernes ante los medios en criticar a las llamadas «ciudades santuario», localidades que no colaboran estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y apuntó específicamente contra Nueva York.

«Cuando existen ciudades santuario y políticos santuario, se pone en peligro la seguridad pública», aseguró.

DETALLES DEL INCIDENTE

El hombre herido, identificado por las autoridades locales como Oscar Belgal, de 28 años, se encontraba el jueves por la tarde en un automóvil con su hijo de 5 años en el barrio de Marble Hill, en el norte de Manhattan, cuando los agentes rodearon el vehículo, según fuentes policiales.

Un agente federal disparó y lo hirió cuando intentaban detenerlo.

VERSIÓN OFICIAL

Según Mullin, el personal del ICE desconocía que hubiera un niño de 5 años en el vehículo cuando Belgal recibió el disparo.

Aunque el video del tiroteo no se ha hecho público, Mullin afirmó que los agentes llevaban cámaras corporales y que existen grabaciones.

«Como ya he dicho, a medida que avance la investigación, daremos a conocer la información», aseguró el responsable de seguridad.

ANTECEDENTES DEL CASO

En su rueda de prensa, el secretario recordó los antecedentes penales de Belgal y explicó que los funcionarios federales fueron a detenerlo porque creían que tenía «conocimiento indirecto o directo» de un tiroteo en el que resultó herido un agente de Aduanas fuera de servicio en Manhattan en julio de 2025.

No es la primera vez que agentes del ICE se ven involucrados en tiroteos que han despertado malestar ciudadano por excesos en la aplicación de las políticas migratorias de la Administración Trump.