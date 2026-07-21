NY: Arrestan uno RD por mujer murió tras inyección estética

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NUEVA YORK.- Un dominicano fue arrestado por el caso de una mujer de 27 años que murió tras una inyección de un supuesto suero antienvejecimiento en un centro de bienestar holístico del Bronx.

Luis Rojas Cabrera, de 55 años, fue acusado de ejercer la medicina sin licencia en Estados Unidos.

Según las autoridades, Rojas Cabrera aplicó el tratamiento a la víctima, identificada como Elizabeth Baron, en el Bereshit Lifestyle Center, en la avenida Riverdale.

La joven se desmayó poco después y fue trasladada al Hospital NewYork-Presbyterian Allen, donde murió.

Rojas Cabrera enfrenta cargos por imprudencia temeraria y por ejercer una profesión sin la debida autorización.

En su página web, Rojas Cabrera se presentaba como cirujano y naturópata activo en la República Dominicana y practicante de medicina alternativa y holística en Estados Unidos.