NY: Acusan 6 trinitarios por asesinato influencer dominicana

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NUEVA YORK.- Seis hombres fueron acusados por el asesinato de la influencer dominicana Ariela Mejía Polanco (la Langosta) en agosto de 2025 en la autopista Cross County Parkway, en el condado Westchester, de Nueva York.

De acuerdo con la Fiscalía, los imputados pertenecen al subgrupo “Bad Boys Seven” de la pandilla Trinitarios y habrían atacado a la joven para robarle la camioneta Mercedes-Benz Clase G que conducía. La investigación señala que la habrían ubicado a través de lo que ella misma compartía en sus redes sociales.

“Era una joven inocente, desconocida para todos los miembros de estas pandillas, que tuvo la mala suerte de cruzarse en su camino por pura casualidad”, dijo la fiscal de distrito de Westchester, Susan Cacace.

El caso, trabajado por autoridades locales y el FBI, se amplió horas después del crimen y alcanzó a 11 presuntos integrantes de la organización.

El fiscal federal Jay Clayton indicó que el grupo también estaría vinculado a otros cuatro homicidios en Nueva York y Nueva Jersey, además de tiroteos y robos.

En la acusación se incluyen el asesinato de Alvis Liriano en Newark y el de Frankelis Tavarez en el Bronx, por el que fue señalado el rapero de drill Cheldrid Sosa, alias “Young Avii”. Otro imputado enfrenta cargos por las muertes de Gabriel Álvarez y Adam Waldropt durante un intento de robo en el Bronx.

Según los investigadores, en los allanamientos se recuperaron dispositivos de rastreo, placas falsas y otras evidencias. Parte de los acusados también enfrenta cargos por el robo de joyas valoradas en más de 350,000 dólares.