Nuevo escenario político nacional

Concluido el proceso electoral el 19 de mayo, y visto los resultados del mismo, solo falta que se analicen dichos resultados a los fines de que se saquen las conclusiones y se hagan las correcciones de lugar.

En general, los partidos políticos, especialmente el PRM, La FP y el PLD, demostraron que son los verdaderamente mayoritarios ya que de por si sacaron más del 80 por ciento de los votos emitidos por los votantes que concurrieron a estas elecciones

Los partidos minoritarios demostraron que siguen siendo importantes para definir las elecciones presidenciales en una primera vuelta, así como también para definir algunas victorias en el ámbito municipal y congresional.

Contrario a lo que dicen algunos de que la partidocracia está en decadencia, yo creo que más bien los partidos políticos se reciclan en torno a los liderazgos que despiertan más interés y confianza entre quienes componen y siguen a los partidos políticos, y los votantes en general.

Si nos fijamos en el PRD de Miguel Vargas Maldonado no obtuvo ni un uno por ciento de los votos, mientras que el otro PRD ´Moderno´ de Abinader consiguió el 48 por ciento de los votos emitidos en las pasadas elecciones. De igual manera el PLD de Danilo obtuvo apenas un 10 por ciento mientras que el otro PLD de Leonel obtuvo casi un 30 por ciento.

Todo parece indicar que más que seguir a los partidos políticos hay mucha gente que prefiere seguir a los líderes políticos aun cuando estos abandonan los partidos viejos para formar otros nuevos, pero con los mismos matices que los viejos.

Decir que estamos pasando de la ´Partidocracia´ a la ´Liderocracia´ en un país donde los líderes siempre han estado por encima de sus propios partidos políticos parecería una redundancia que realmente nos dice que no todo el que pretende ser un gran líder lo puede lograr en cualquier lugar y menos en República Dominicana.

Hay cosas que están bien definidas en República Dominicana y que no van a cambiar en el corto plazo, como es que Abinader y el PRM representan el liderazgo mayoritario y que Leonel Fernández y La Fuerza del Pueblo son el liderazgo alternativo y mayoritario de la oposición con tendencia a crecer y posiblemente desalojar del poder al primero en las elecciones del 2028.

En el ámbito del PLD hay muchas expectativas ya que dicho partido se ha relegado a un lejano tercer lugar con tendencia a la baja y con un líder inhabilitado y desacreditado, al mismo tiempo que sin posibilidades de salir del hoyo en que él mismo y las circunstancias lo han llevado.

El Presidente Abinader está obligado a impulsar importantes reformas económicas y sociales, las cuales no quiso hacer en el cuatrienio que casi concluye para no arriesgar su posible reelección, y que le mermarán capital político y electoral a él y a su partido, siendo la Fuerza del Pueblo el destino hacia donde se inclinarían esas simpatías, a menos que cometan el error de no definir con tiempo una candidatura que pueda absorber el voto independiente y el descontento con el gobierno.

Esperemos a ver la interpretación que le darán los diferentes líderes a los resultados de las recién concluidas elecciones, así como también los correctivos que hagan.

