SALUD: Clínica Cristiana de San Juan invita a donar sangre

Clínica Cristiana de Salud Integral (CCSI)

SAN JUAN DE LA MAGUANA.- La Clínica Cristiana de Salud Integral (CCSI) llamó a la comunidad a participar en las jornadas de donación de sangre, acción que describió “como una noble labor que no solo salva vidas, sino que también es un gesto de solidaridad y esperanza para aquellos que más lo necesitan”.

La doctora Odette Canario, directora médica del centro de salud, informó que “la CCSI dispone de un banco de sangre, que lleva el nombre de la doctora Dolores Aidee Lerebours, mi madre fallecida, que es un tributo a su legado y a su incansable labor en pro de la salud de nuestra región, y el país”.

Durante un encuentro realizado en la clínica, Canario compartió unas emotivas palabras, en las que resaltó la importancia de la donación de sangre, y dijo que “cuando mi madre atravesó una delicada situación de salud, necesitó y recibió varias pintas de sangre, un acto de generosidad que refleja el espíritu altruista de nuestra comunidad”.

Canario invitó “a todos a ser parte de este movimiento de vida, donde cada gota cuenta y cada donación es un paso hacia un futuro más saludable para todos”.

“El banco de sangre de la Clínica Cristiana de Salud Integral está abierto y listo para recibir a todos los voluntarios que deseen hacer la diferencia. Juntos, podemos seguir construyendo una comunidad donde la solidaridad y el cuidado mutuo sean los pilares de nuestro bienestar”, sostuvo la profesional de la salud.

Canario explicó que dentro de los requisitos para ser donantes es necesario presentar cédula de identidad, tener entre 18 a 65 años de edad, pesase más 110 libras (50 kilos), no acudir en ayunas, no estar deshidratado, no haber tenido hepatitis después de los 10 años de edad, no estar engripado, resfriado o con fiebre, no fumar ni ingerir bebidas alcohólicas 24 horas antes de la donación, y no tener piercings, tatuajes o acupuntura en el último año.

jpm-am