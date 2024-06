Estreno de «Te fuiste» afianza a Glen’s La Intensa en la bachata

SANTO DOMINGO.- Para el estreno de su tercer sencillo, Glen’s La Intensa pone a correr el reloj para lo que será su primer álbum, y de esta manera convertirse en la referencia femenina de la bachata tradicional.

En octubre del año pasado se reveló en la escena con la canción «Yo me enamoré» y en febrero sumó «Escapémonos», una nueva apuesta que le permitió preparar el terreno para cortejar su creatividad y sentarse a componer como le apasiona.

Ese emocionante recorrido que empezó mucho antes del estreno de su primera canción, la ubica en este momento en el que entrega a sus seguidores «Te fuiste», una bachata en la que participan los colaboradores habituales y en la que la artista se mantiene firme en su compromiso de enaltecer los registros artísticos que pueden permanecer con el paso del tiempo.

«Me siento muy contenta y motivada. Este proyecto comenzó desde cero hace apenas ocho meses y vamos avanzando tal como lo hemos propuesto», comentó Glen’s a propósito del estreno de la canción. «Un tercer sencillo, y ya estamos inmersos en los trabajos para una producción completa, sin dudas que es de muy grata satisfacción para mí. Gracias a las personas que han creído y se han integrado a este proyecto. Las gracias infinitas al maestro Deivi Bass, quien además de realizar los arreglos también ha asumido la dirección del grupo, integrado por músicos muy profesionales y entregados».

La artista contó además con el apoyo del poeta y compositor Frank Ajeno quien ha mostrado un alto interés con algunas de sus obras que ya se están trabajando. «Estamos en la etapa de ensayos, armando un repertorio muy interesante, conectando con el público a través de todas las plataformas digitales, para cuando se presente la oportunidad de hacer presentaciones en vivo hacer colocar en escena un trabajo de calidad como el público lo merece», manifestó la cantante.

Así como se inspiró componiendo su primera canción, «Yo me enamoré», la artista se aferra a inmortalizar historias románticas en tiempo de bachata: «Es un oficio que me apasiona, poder cantar lo que escribo es un privilegio que me ha dado la vida y cada día me levanto con ganas de seguir adelante con este proyecto que me complementa en todos los sentidos», dijo Glen’s.

«Te fuiste» sigue el mismo estilo musical de las primeras dos canciones, con arreglos del maestro Deivi Bass que destaca por su dominio como director de su repertorio. El tema está disponible en todas las plataformas digitales.

of-am