NUEVA YORK: Maduro llega para “defender la verdad” sobre Venezuela

“Aterrizando en Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Traigo la voz de todo mi pueblo, vengo cargado de Pasión Patria para defender la verdad”, dijo hoy Maduro en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter.

El mensaje venía acompañado de un vídeo en el que se ve a Maduro, vestido con una camisa blanca y corbata roja, dentro del avión presidencial de Venezuela, donde aparece colgado un cuadro con la imagen del libertador Simón Bolívar, uno de los héroes de la descolonización de Latinoamérica.

El objetivo del viaje, detalló Maduro en el vídeo, es “defender la verdad de Venezuela” y “recibir la solidaridad de los gobiernos del mundo” en la Asamblea General de la ONU.

“Vengo a recibir la solidaridad de los gobiernos del mundo, de los pueblos, a defender la verdad de nuestra patria, amada patria, querida patria de Bolívar, un saludo desde aquí a todo nuestro pueblo”, resaltó.

Trump se mostró hoy “abierto” a reunirse con Maduro si él quiere, pero fuentes del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca consultadas por Efe indicaron que por el momento no hay agendada una reunión hoy entre ambos.

Los rumores sobre un posible encuentro bilateral comenzaron a circular a primera hora de la mañana, cuando Trump dejó abierta la puerta a esa posibilidad.

“Si está aquí, si quiere reunirse, no lo sé. No lo tenía en mente, no es algo en lo que piense. Pero si puedo ayudar a la gente, eso es para lo que estoy aquí”, dijo Trump en declaraciones a periodistas al llegar a la sede de la ONU.

Maduro tiene previsto pronunciar su discurso ante la Asamblea General cuando ya esté bien avanzada la tarde, mientras que Trump tenía agendados hoy encuentros bilaterales con los primeros ministros japonés, Shinzo Abe, y británica, Theresa May; seguidos de una conferencia de prensa a las 17:00 horas (21:00 GMT).

Ésta no es la primera vez que Maduro asiste a la Asamblea General de la ONU, en la que ya participó en 2014 y 2015.

No obstante, Caracas mantuvo hasta el último momento el misterio sobre la posible asistencia de su presidente, quien dijo la semana pasada que estaba evaluando “las condiciones de seguridad” para viajar a Nueva York porque, según aseguró, está “en la mira” de los asesinos.



