NEPAL: Aumentan 675 muertos y 2.498 desaparecidos por riada

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NEPAL 29 Ago.- Un total de 675 personas han muerto y 2.498 continúan desaparecidas tras la grave riada registrada el miércoles en Nepal tras la crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso próximo a la frontera con la región autónoma china de Tíbet, según el último balance.

Las autoridades chinas han confirmado siete muertos y 554 personas desaparecidas en Tíbet, lo que eleva la cifra provisional de muertos a 682 y los desaparecidos a más de 3.000.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) de Nepal ha publicado un nuevo balance este sábado, en el que los equipos de rescate continúan recuperando los cuerpos de víctimas.

De los cadáveres recuperados, 148 corresponden a mujeres, 268 a hombres, 22 a niñas y 20 a niños. En 221 casos se trata de partes del cuerpo que no han podido ser identificadas. Un total de 20 cuerpos han sido ya entregados a sus familias.

Por distritos, Chitwan concentra 246 muertes; Nawalparasi Este, 165; Nawalparasi Oeste, 63; Gorkha, 57; Nuwakot, 51; Dhading, 45; Tanahun, 35 y Raswa, 13.

Entre los desaparecidos hay 1.591 hombres y 264 nepalíes, así como 223 hombres y 300 mujeres de otras nacionalidades. También se han contabilizado 2.301 heridos –1.506 hombres y 795 mujeres– y hay un millar de personas en nueve centros de acogida. Hay 101 personas hospitalizadas.

Este sábado el Ejército nepalí ha informado del rescate de 550 personas, 54 de ellas extranjeras –46 de ellas chinas y 8, indias– en Timure, Syafrubesi y Mailung. Desde el inicio de las labores de rescates han sido evacuadas 2.650 personas por aire y por tierra.

Militares y voluntarios continúan buscando a víctimas de la riada, principalmente en Rasuwa, Timure, Trishuli y Dhunche y cuentan con 16 helicópteros del Ejército y de empresas privadas. La riada ha afectado a los distritos de Rasuwa, Chitwan, Dhading, Tanahun, Gorkha, Nuwakot y Nawalparasi Este.

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