N. YORK: Dominicana muere en accidente de moto acuática

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NUEVA YORK.- Una dominicana de 26 años murió tras un accidente entre dos motos acuáticas en el río Harlem, de aquí.

La víctima es Zielissa Vargas, quien residía en El Bronx y era madre de un niño de un año.

El conductor acusado de provocar la colisión, un hombre de 27 años, también es de origen dominicano.

Vargas viajaba como pasajera en una moto acuática junto a un hombre de 26 años cuando, alrededor de las 10:00 de la noche, otra moto conducida por Yeisson Reyes Rodríguez, de 27, impactó contra ellos en las inmediaciones del puente RFK.

El choque lanzó al agua a las cuatro personas involucradas. Vargas quedó inconsciente y fue rescatada por agentes de la Patrulla Portuaria, quienes le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Fue trasladada al Hospital Harlem, donde posteriormente falleció.

El grupo había pasado el día en Randall’s Island, donde se celebraba el festival de música Fish Fry. Según documentos judiciales, llegaron al lugar en motos acuáticas alrededor de las 11:00 de la mañana y consumieron bebidas alcohólicas durante la jornada. Regresaban a Fort Lee, Nueva Jersey, cuando ocurrió la colisión.

El Daily News señaló que una prueba de alcoholemia practicada menos de dos horas después del accidente reveló que Reyes Rodríguez tenía una concentración de alcohol en sangre de 0.141 %, por encima del límite legal de 0.08 %.

Según la fiscalía, el acusado dijo a los investigadores que había ingerido tres bebidas alcohólicas y que no pudo ver la otra moto acuática debido a la oscuridad.

Proceso judicial

Reyes Rodríguez fue arrestado el domingo y enfrenta cargos de homicidio involuntario y homicidio vehicular. Durante su comparecencia ante el Tribunal Penal de Manhattan se declaró no culpable y quedó en libertad tras pagar una fianza de 25,000 dólares.

De acuerdo con The News, el acusado reside en Passaic, Nueva Jersey. No posee antecedentes penales en Nueva York, aunque fiscales indicaron que ha tenido contactos previos con las autoridades en Nueva Jersey.

Reacciones de la familia

Familiares describieron a Zielissa Vargas como una joven alegre y dedicada a su familia. Su hermano, Uziel Vargas, dijo al Daily News: «Era una mujer hermosa y carismática que irradiaba luz dondequiera que iba».

Vargas trabajaba como asistente de autobús para el Departamento de Educación de Nueva York, además de cuidar niños en una guardería, según relató su hermano.

«Era una madre joven llena de vida. Disfrutaba estar con sus amigos y familiares. Falleció demasiado pronto», expresó.

Joshua Núñez, cuñado de la víctima, lamentó al Daily News que la familia aún no ha podido conversar con las personas que acompañaban a Vargas al momento del accidente.

El funeral será realizado por la Funeraria Internacional de Nueva York, ubicada en el Alto Manhattan, según una publicación compartida por una de sus hermanas en redes sociales.