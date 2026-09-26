N. JERSEY: Ponen a una calle nombre de «Fefita La Grande»

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NUEVA JERSEY.- Una de las calles más importantes de Union City, Nueva Jersey, lleva desde este jueves el nombre de Fefita La Grande Way, en honor a la legendaria merenguera típica dominicana y a su trayectoria como una de las principales figuras de la música dominicana.

El alcalde de Union City, Brian P. Stack, y la Junta de Comisionados de la ciudad encabezaron el acto de reconocimiento, celebrado al mediodía del 24 de septiembre, durante el cual la calle 32, entre Bergenline Avenue y New York Avenue, fue renombrada en honor a la artista.

La designación reconoce la trayectoria artística de Fefita La Grande y sus aportes a la difusión del merengue típico dominicano, género al que ha dedicado décadas de carrera y que ha llevado a escenarios dentro y fuera de la República Dominicana.

Durante la ceremonia se destacó el significado del reconocimiento para la comunidad dominicana residente en Estados Unidos, así como el legado de la artista como una de las figuras más representativas de la música típica.

SIGNIFICADO E INFLUENCIA CULTURAL

La nueva Fefita La Grande Way también simboliza la presencia y los aportes de la comunidad dominicana en Union City, donde la artista quedó vinculada de manera permanente al paisaje urbano de la ciudad con una calle que llevará su nombre.

El homenaje resalta además la influencia de Fefita La Grande entre varias generaciones de dominicanos y su papel como referente de la identidad cultural dominicana a través de la música.