Mundial 2026 marca antes y después en el fútbol (OPINION)

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POR HENRY PUJOLS

Durante décadas, el fútbol ha sido considerado el deporte más apasionante del planeta precisamente por su componente humano.

Los aciertos, los errores arbitrales, la destreza de los jugadores y las jugadas polémicas han formado parte de su esencia y efervescencia.

Muchas han sido las innovaciones e incorporaciones que ha sufrido este juego a lo largo de los años que lo han llevado a ser un deporte de élite globalizado.

Una de ellas es el uso de la tecnología que contrario a lo que muchos han pensado, no ha llegado para sustituir la pasión que se genera desde ese rectángulo marcado con líneas blancas. Y esto es justo lo que está demostrando su uso a gran escala en el Mundial 2026, haciendo la competencia cada vez más justa.

La Copa del Mundo organizada por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y con los países anfitriones Estados Unidos, México y Canadá representa el mayor laboratorio tecnológico que haya visto el fútbol.

En esta oportunidad las decisiones arbitrales ya no dependen únicamente del ojo humano; detrás de cada jugada existe una red de cámaras, sensores, inteligencia artificial (IA) y procesamiento de datos que trabajan en cuestión de milisegundos para ofrecer la mayor precisión posible.

El balón Trionda

Uno de los grandes protagonistas de esta revolución es el balón oficial Trionda, desarrollado por Adidas en conjunto con FIFA. Este si lo observamos rápido parecería un balón moderno más destinado a ser pateado, pero en su interior tiene incluida prácticamente computadora.

Presenta un sensor de movimiento, con la capacidad de registrar alrededor de 500 mediciones por segundo, transmite información en tiempo real sobre cada contacto con el balón.

Esto permite conocer con exactitud el momento justo en que un jugador golpea la pelota, un dato que resulta clave para determinar posiciones adelantadas, manos, desvíos y otras acciones que anteriormente dependían únicamente de la interpretación humana (árbitros).

Más valor agrega cuando es combinada con la Tecnología de Fuera de Juego Semiautomático (SAOT) por sus siglas en inglés. Compuesto por decenas de cámaras instaladas alrededor del estadio que siguen cada movimiento de los futbolistas en tres dimensiones, mientras que el sensor del Trionda aporta el momento exacto del contacto con el balón.

Luego, algoritmos de inteligencia artificial procesan toda esa información y generan una propuesta de decisión de la jugada que finalmente es revisada y validada por el equipo del Árbitro Asistente de Video (VAR) por sus siglas en inglés.

Cabe señalar que la tecnología no reemplaza al árbitro, la última palabra sigue siendo humana. Lo que cambia es la cantidad y más importante aún, la calidad de la información disponible para tomar una decisión mucho más precisa y con criterio.

Los beneficios son evidentes. Hoy las decisiones llegan con mayor rapidez, disminuyen los errores en acciones de juego que pueden ser milimétricas y se reduce considerablemente la posibilidad de que un campeonato quede marcado por un error arbitral.

Las críticas

Evidentemente, también existen voces críticas. Algunos aficionados consideran que la revisión tecnológica le resta espontaneidad al juego o que las celebraciones de un gol deben esperar algunos segundos antes de ser definitivas. Otras voces sostienen que el fútbol pierde parte de su esencia cuando una decisión depende de algoritmos y sensores que componen todo este andamiaje tecnológico.

Es en este punto que deberíamos preguntarnos, ¿preferimos mantener el error humano como parte del espectáculo competitivo o hacer uso de la tecnología especializada para garantizar justicia deportiva?

A mi entender la respuesta parece evidente.

Así como la Fórmula 1 evolucionó gracias a la Telemetría enviando en tiempo real miles de datos a los equipos de los pilotos que les apoya en la toma de decisiones, el béisbol recientemente incorporó la Zona Automatizada de Bolas y Strikes (ABS) por sus siglas en inglés, el fútbol no podía quedarse a espaldas de la transformación tecnológica.

El Mundial de 2026 está demostrando entre otras cosas que innovación y tradición pueden convivir. La emoción sigue siendo la misma cuando un jugador marca un gol en el minuto 90, cuando un arquero tapa el balón desde los 12 pasos del punto penal o cuando un país completo celebra una clasificación. Lo único que cambia es la confianza de que el resultado refleja con mayor fidelidad, lo ocurrido dentro del terreno de juego.

El propio Trionda simboliza esta nueva etapa del fútbol. Su diseño de cuatro paneles mejora la estabilidad aerodinámica y su tecnología integrada convierte al balón en un participante activo dentro del ecosistema digital del partido. Ya no es únicamente el objeto que rueda sobre el césped esperando ser controlado por mientras es pateado; ahora también es una fuente permanente de datos para apoyar el arbitraje moderno.

La tecnología nunca podrá sustituir el talento de un Lionel Messi (Argentina), la velocidad de un Kylian Mbappé (Francia), la creatividad de un Lamine Yamal (España) o el poder de la pegada de Erling Haaland (Noruega). Pero sí puede ayudar a que las decisiones arbitrales estén cada vez más próximas a la verdad.

Al final, cuando el equipo campeón levante la Copa Mundial FIFA, los protagonistas seguirán siendo los jugadores, esos atletas que se han preparado en ese ciclo para representar con orgullo la camiseta de su país. La diferencia será que detrás de ese triunfo habrá una tecnología silenciosa que contribuyó a que ese campeonato fuera, simplemente, un poco más justo.

JPM