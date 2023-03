MP apelará sentencia de descargo al exadministrador de la Lotería

SANTO DOMINGO .- El Ministerio Público apelará la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que descargó este lunes al exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, y condenó a penas de 7, 6 y 5 años de prisión a los demás imputados en el caso Operación 13.

Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), destacó que “el propio tribunal reconoció que se presentaron pruebas, pero asume que esas pruebas son insuficientes, dejando de lado, por ejemplo, que en el caso de Dicent, incluso, despidió a una persona que trabajaba en la Lotería, que los demás participantes habían puesto como condición para involucrarse en la realización de este fraude”.

“Es evidente que las pruebas presentadas por el Ministerio Público son y han sido suficientes para condenar a los diez acusados. Por lo que hemos visto en el día de hoy, podemos adelantar que el Ministerio Público apelará parcialmente esta decisión con relación a las dos personas que han sido descargadas, por supuesta insuficiencia de pruebas, lo cual es una muestra de lo que hemos dicho en otras ocasiones, que en República Dominicana en materia de corrupción hay que sobreprobar”, subrayó.

Dijo que “aquí la cuestión no es como esto deja ver al Ministerio Público, aquí la cuestión es preguntarse: era posible la realización de este fraude sin la participación de Dicent, el tribunal no lo explica. La respuesta de nosotros es no, no era posible la realización de un fraude en la Lotería Nacional de esta naturaleza sin la participación de Dicent, por lo que, con relación a su descargo, estaremos apelando a partir de cuándo nos sea notificada la sentencia íntegra”.

