Misión dominicana supera los 2,500 atendidos en Venezuela

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SANTO DOMINGO.- La misión humanitaria Quisqueya Solidaria, desplegada en Venezuela a través del Equipo Médico de Emergencia de la República Dominicana (EMT-RD), superó las 2,500 atenciones tras completar su duodécima jornada en las comunidades afectadas por los terremotos.

De acuerdo con estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que reporta más de 9,000 asistencias acumuladas por estas brigadas, la misión dominicana representa cerca del 28% del total de la respuesta sanitaria internacional.

“La verdadera fortaleza de un sistema de salud se pone a prueba cuando debe responder en medio de una tragedia. Nuestros profesionales han demostrado que la República Dominicana cuenta con un equipo altamente capacitado, preparado para actuar con rapidez, humanidad y los más altos estándares internacionales. Cada vida atendida reafirma que nuestro EMT Tipo 1 tiene la capacidad de responder donde más se necesita y de representar con dignidad y solidaridad al pueblo dominicano”, expresó el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah.

Durante la última jornada, la brigada coordinada por el Ministerio de Salud Pública ofreció 1,413 consultas médicas generales, 321 pediátricas, 587 ginecológicas y 181 de salud mental. Además, realizó sonografías, pruebas diagnósticas para malaria, dengue y embarazo, aplicó vacunas contra difteria y tétanos y entregó 3,844 medicamentos.

Como parte de las acciones preventivas, el equipo procesó 5,000 litros de agua potable y cloró 6,000 litros de reservorios. De forma paralela, desarrolló un operativo comunitario que incluyó perifoneo, entrega de material educativo, control vectorial, educación para la prevención de enfermedades, intervenciones psicológicas y una jornada de desparasitación que benefició a unas 73 familias.

La misión mantiene un promedio de 220 pacientes atendidos por día, para un acumulado de 2,502 personas.

El EMT-RD Tipo 1 está conformado por médicos, enfermeras, psicólogos, epidemiólogos, especialistas en agua, saneamiento e higiene, farmacéuticos y personal logístico y de coordinación, desplegados para brindar atención ambulatoria continua bajo los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El despliegue forma parte de la respuesta humanitaria dispuesta por el presidente Luis Abinader y reafirma la capacidad del país para ofrecer asistencia sanitaria especializada en escenarios de desastre.