Ministerio de Cultura desarrolla jornada artística San Cristóbal

Las actividades fueron realizadas este 18 y 19 de julio del 2026.

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Santo Domingo, 21 jul (Prensa Latina) El Ministerio dominicano de Cultura desarrolló una jornada artística en la provincia de San Cristóbal como parte de su programa de descentralización cultural, con el objetivo de acercar las manifestaciones artísticas a las comunidades, trascendió hoy.

Las actividades efectuadas este fin de semana fueron encabezadas por el ministro Roberto Ángel Salcedo e incluyeron dos ediciones del programa Tarde de Parque, y la presentación del espectáculo Carmesí, interpretado por la Compañía Nacional de Danza Contemporánea.

La gala artística se realizó en la Escuela de Bellas Artes de San Cristóbal, a unos 30 kilómetros al oeste de Santo Domingo, donde la compañía presentó la coreografía «When the Sky Remembers» (Cuando el cielo recuerda).

CICLOS EMOCIONALES Y SU RELACIÓN CON LA NATURALEZA

Se trata de una propuesta que explora, mediante la danza contemporánea, los ciclos emocionales del ser humano y su relación con la naturaleza.

Por su parte, el programa Tarde de Parque reunió en espacios públicos de los municipios de San Cristóbal y Yaguate, a bandas musicales, agrupaciones folclóricas y de danza, artistas urbanos, percusionistas y artesanos locales, en una programación gratuita.

Según el Ministerio de Cultura, esta iniciativa forma parte de la estrategia para ampliar el acceso a las expresiones artísticas fuera de la capital, promover el talento local y fomentar la participación comunitaria en la vida cultural del país.

npg/mpv