Miles presencian en el Malecón Deportivo final Mundial de FIFA

Asistentes al Malecón Deportivo que presenciaron la final de la Copa Mundial de Fútbol.

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SANTO DOMINGO. – Miles de personas se congregaron este domingo en el Malecón Deportivo de Santo Domingo para disfrutar de la transmisión en pantalla gigante de la gran final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, que enfrentó a las selecciones de España y Argentina.

Desde horas antes del inicio del encuentro, familias, jóvenes y aficionados de distintas nacionalidades comenzaron a ocupar los espacios habilitados en el emblemático paseo capitalino, convertido durante más de un mes en uno de los principales puntos de encuentro para seguir las incidencias del torneo mundialista.

La jornada estuvo marcada por un ambiente de entusiasmo, música, actividades recreativas y una amplia participación ciudadana, consolidando al Malecón Deportivo como escenario de convivencia y celebración deportiva.

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, compartió junto a los asistentes la emoción del partido decisivo, destacando el impacto positivo de esta iniciativa que permitió a miles de personas disfrutar gratuitamente de la Copa Mundial en un espacio seguro y familiar.

Durante el torneo, el lugar acogió la proyección de decenas de encuentros con una asistencia masiva de público.

En el terreno de juego, España se proclamó campeona del Mundial 2026 al derrotar 1-0 a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, gracias a un gol de Ferrán Torres en el tiempo suplementario. Con este triunfo, la selección española conquistó su segunda Copa del Mundo.

Al concluir el encuentro, la afición reunida en el Malecón Deportivo celebró el desenlace del campeonato con aplausos, cánticos y muestras de alegría, cerrando una experiencia que convirtió a Santo Domingo en uno de los principales escenarios de seguimiento colectivo del Mundial en la República Dominicana.

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