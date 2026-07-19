MIAMI: Gisel Castillo presenta libro «Ser visible»

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MIAMI.- La mentora y conferencista internacional Gisel Castillo presentó su libro «Ser visible» en el Consulado General de la República Dominicana en Miami.

La actividad contó con la presencia de miembros del cuerpo consular, entre ellos Claudia Sánchez, Rosa Espinal y Despradel Novas, en representación del encargado interino del Consulado, Gilberto Minaya, quienes dieron la bienvenida a los asistentes y respaldaron la iniciativa como un espacio de formación y crecimiento profesional.

El encuentro congregó a empresarios, profesionales y líderes de la diáspora dominicana, así como a personalidades radicadas en Miami y representantes de diversos países de Latinoamérica, para conversar sobre liderazgo, posicionamiento y la importancia de construir una presencia auténtica en un entorno altamente competitivo.

Castillo dictó la conferencia “El poder de ser visible”, inspirada en su libro. Compartió experiencias personales, historias de transformación y herramientas prácticas para superar las barreras internas que impiden a muchos profesionales mostrarse al mundo.

Señaló que el principal obstáculo para crecer no es la falta de talento, sino las narrativas limitantes: el miedo al juicio, la sensación de no estar listos, la espera del momento perfecto o la dificultad para valorar la propia trayectoria.

“La visibilidad no es un acto de ego; es un acto de responsabilidad. Cuando escondes tu historia, también escondes la posibilidad de inspirar, servir y abrir oportunidades para otros. El mundo necesita personas que se atrevan a ocupar el lugar que les corresponde”, afirmó Castillo.

También abordó el posicionamiento estratégico, la construcción de una propuesta de valor diferenciada, la comunicación auténtica, el liderazgo basado en la credibilidad y la conversión del conocimiento y la experiencia en una marca con impacto.

Castillo agradeció al Consulado General de la República Dominicana en Miami por abrir sus puertas a iniciativas que fortalecen el liderazgo y la proyección de la comunidad dominicana en el exterior.

Hizo un reconocimiento especial a Elizabeth Rodríguez, relacionista pública puertorriqueña radicada en Miami, por su apoyo en la coordinación del evento, y a Patricia Colón, destacada dominicana en el ámbito culinario de Miami, por su colaboración para el éxito de la jornada.

El encuentro concluyó con la firma de libros, una sesión de networking y un intercambio de experiencias entre los asistentes sobre la construcción de una marca personal sustentada en la autenticidad, el propósito y el servicio.

Castillo reafirma su compromiso de seguir creando espacios de formación e inspiración que impulsen a profesionales, empresarios y líderes a desarrollar una presencia estratégica capaz de ampliar su impacto y generar nuevas oportunidades.