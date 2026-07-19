Metros ganan segundo partido final de la LNB a los Gigantes

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SANTO DOMINGO.– Los Metros de Santiago mantuvieron vivas sus aspiraciones al título al imponerse 85-72 sobre los Gigantes Basketball Club en el quinto partido de la serie final de la Súper Liga LNB, disputado en la Gran Arena del Cibao Doctor Óscar Gobaira.

La ofensiva de los Metros fue liderada por Jordan Hall, quien anotó 19 puntos, mientras que Juan Guerrero registró un doble-doble de 16 tantos y 16 rebotes. Jhery Matos también aportó 14 unidades para la causa santiaguera.

Por los Gigantes, Charles Brown Jr. y Francis Fitzgerald encabezaron el ataque con 15 puntos cada uno. Luismal Ferreiras sumó otro doble-doble con 15 tantos y 15 rebotes, Juan Miguel Suero agregó 11 unidades y Marquis Wright terminó con 10.

Los Metros dominaron los dos primeros períodos con parciales de 26-15 y 26-19 para marcharse al descanso con ventaja de 52-34, gracias a una sólida defensa y una eficiente ejecución ofensiva.

Aunque los Gigantes intentaron reaccionar en el tercer cuarto y redujeron la diferencia a 11 puntos (59-48) con 4:07 por jugar, los santiagueros respondieron de inmediato con una corrida 18-4, impulsada por triples consecutivos de Hall, para ampliar la ventaja a 67-52.

La escuadra dirigida desde Santiago llegó a disfrutar de una ventaja máxima de 25 puntos (49-24) en el segundo cuarto, controlando el ritmo del encuentro desde ambos lados de la cancha.

En la primera mitad, los Metros lanzaron para un 49 % desde el campo, repartieron 16 asistencias y apenas cometieron cuatro pérdidas. Los Gigantes dominaron los rebotes 21-18 en ese tramo, pero fueron afectados por 12 pérdidas de balón.

Con el triunfo, los Metros colocan la serie 2-3 y forzan la continuación de la final, manteniendo intactas sus opciones de conquistar el campeonato.

of-am