Merenguero Fernando Villalona atraviesa delicado estado salud

SANTO DOMINGO.- El merenguero dominicano Fernando Villalona atraviesa por un delicado estado de salud y, por recomendación de su equipo médico, deberá permanecer en reposo absoluto bajo supervisión especializada, confirmó este sábado su oficina mediante un comunicado oficial.
Como consecuencia de esta situación, fueron suspendidas todas las presentaciones que el artista tenía programadas para este fin de semana.
Hasta el momento dicha oficina no ha revelado el diagnóstico ni ha ofrecido detalles sobre la condición médica que afecta al intérprete. Tampoco ha informado cuánto tiempo permanecerá alejado de los escenarios.
Agradeció las muestras de apoyo, preocupación y las oraciones de sus seguidores, empresarios y medios de comunicación.
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DIOS PASE SU PODER SANADOR SOBRE EL CUARPO, EL ALMA Y TODO SU SER INTEGRAL DE FERNANDO, PARA QUE SU SALUD QUEDE RESTABLECIDA Y SUS DIAS DE VIDA ALARGADOS EN EL NOMBRE DE JESUS. ASI SEA