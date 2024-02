Medicina preventiva, paliativa y de mantenimiento (OPINION)

El autor es escritor y político. Reside en Santo Domingo

«El talento se educa en la calma, el carácter en la tempestad»

Con muy raras excepciones, en algún momento de la vida todos debemos enfrentar algún tipo de enfermedad. En las más comunes, el hecho de acostumbrarse a caminar es favorable y casi todos los médicos lo recomiendan. Para la batalla que estoy librando ahora, esa costumbre me ha sido muy útil.

Desde mi adolescencia acostumbraba trotar, hace unos años lo cambié por caminar, el lugar favorito ha sido el parque mirador sur desde dónde puedo ver el mar caribe a lo largo de sus enculebrados seis kilómetros, lugar frecuentado por innumerables personajes de todas las edades, colores y ocupaciones; presidentes , ex-presidentes, ministros , exministros, hampones, ex-hampones ( que es casi lo mismo), coqueros, abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, vendedores, promotores, políticos, policías etcétera, etcétera. Unos caminan otros corren, algunos patinan y los demás simplemente fisgonean o pasan el rato.

Que recuerde, el tiempo más interesante fueron los noventa, un grupo con una empatía inexplicable empezamos a juntarnos en el emblemático #1 que marca la primera escalera que une la Av. Mirador sur y la Av. José Contreras; se creó un estrecho círculo de amistad que resultó en un grupo llamado Tortuga team, con el propósito de motivar a los demás a trotar, le pusimos ese nombre porque corríamos al paso del más lento y así nadie abandonaría.

Antes de la carrera todo era camaradería, motivación y solidaridad, no sólo con la carrera en sí, sino con cualquier otro problema individual que alguien tuviera la espontaneidad de compartir.

Pasó el tiempo y las características de cada uno empezaron a dividir el grupo, unos se dedicaron a la competencia pura y simple, entrenar para reducir el tiempo y ganar distancia, algunos han corrido los maratones más importantes del mundo incluso haciendo buen papel, otros se dedicaron a su vocación de dirigir y formaron un club organizando exitosas actividades, lo que creo celos y la acostumbrada competencia por la dirección, olvidando lo que dió origen al grupo; ¡ayudar a los demás!. Víctimas del hedonismo y/o la ambición se dividieron como pasa en casi todas las actividades humanas.

Yo me quedé en los que al trotar o caminar convierten el trayecto en riquezas ya que nos tomamos el tiempo para disfrutar la senda y ponerle brillo a cada paso, haciendo del entorno relucientes ventanas, porque al poner amor en sus ojos llenan de luz los derredores por donde han de andar y ponen como meta sus sueños. ¡No solo recorren el camino, lo viven! No miden distancias; las acortan entre los seres que aman, no miden el tiempo, se lo beben arañando el cielo con el corazón.

