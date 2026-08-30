Mauricio y Bameso abrirán el torneo de baloncesto distrital

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SANTO DOMINGO, RD.– Los clubes Mauricio Báez y Bameso protagonizarán el partido inaugural del 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional, que comenzará el próximo 15 de septiembre, según anunció la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina).

El encuentro forma parte de la celebración de las “Bodas de Oro” del tradicional campeonato distrital y tendrá como escenario la Arena del Banreservas.

La justa reunirá a los ocho clubes tradicionales del baloncesto superior capitalino: Mauricio Báez, Bameso, San Carlos, Rafael Barias, San Lázaro, Los Prados, El Millón y Huellas del Siglo.

El choque entre Mauricio Báez y Bameso está llamado a concitar la atención de los aficionados, debido a la rivalidad y tradición de ambas franquicias dentro del principal torneo de baloncesto del Distrito Nacional.

La organización del campeonato se encuentra en la etapa final de los preparativos, con los clubes participantes inmersos en sus respectivos procesos de conformación y preparación de sus plantillas.

El torneo arribará este año a su 50.ª edición, una cifra que marca un momento histórico para el baloncesto distrital y que será celebrada con una programación especial.

Los demás equipos participantes también han comenzado sus entrenamientos con miras a la competencia. Huellas del Siglo, por ejemplo, inició sus prácticas el pasado 24 de agosto bajo las órdenes del entrenador Carlos Medina, quien asumió el proyecto por dos temporadas.

La jornada inaugural del 15 de septiembre dará inicio a una nueva batalla por la corona del baloncesto superior capitalino, en un campeonato que promete una intensa competencia entre los principales clubes del Distrito Nacional.

of-am