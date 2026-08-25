Mariotti confirma Gonzalo está fuera RD por motivos de salud

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SANTO DOMINGO.- El exaspirante a la precandidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, confirmó que Gonzalo Castillo se encuentra fuera de República Dominicana por motivos de salud, aunque dijo desconocer si el dirigente está en Washington o en otra ciudad de Estados Unidos.

“Gonzalo está en un viaje de salud y está todo bien”, declaró Mariotti durante una entrevista en El Avance Radio, al ser consultado sobre la ausencia pública de Castillo desde el pasado 15 de agosto.

El exsecretario general del PLD explicó que el también exministro de Obras Públicas está haciendo lo que corresponde después del proceso judicial al que fue sometido: “Cuidarse, sin lugar a dudas”.

Mariotti sostuvo que desconoce el destino específico de Castillo y señaló que tampoco tendría nada de negativo que eventualmente fuera recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, insistió en que lo único que puede confirmar es que el dirigente está atendiendo su salud.

ASPIRACIÓN PRESIDENCIAL

Sobre la decisión de Castillo de no participar en el primer debate entre los aspirantes presidenciales del PLD, Mariotti afirmó que acudir o no a ese escenario es una decisión democrática y aseguró que su ausencia no afectó sus aspiraciones.

“La candidatura y la aspiración de Gonzalo siguen tan campantes”, afirmó, al vaticinar que Castillo ganará “de manera abrumadora” la consulta interna del partido.

Mariotti consideró que el tiempo determinará si la decisión de no participar en el debate fue acertada y explicó que estos encuentros deben servir para convencer a los indecisos, reafirmar voluntades, profundizar en los temas y contrastar las propuestas.

PANORAMA POLÍTICO

El dirigente peledeísta rechazó que la ausencia de Castillo pueda provocar una división en el PLD y recordó que, tras las elecciones de 2020, algunos pronosticaron la desaparición de esa organización.

Asimismo, afirmó que las últimas tres encuestas conocidas por su equipo muestran un descenso en el posicionamiento del expresidente Leonel Fernández y un deterioro del Gobierno y del presidente Luis Abinader.

Aseguró que el PRM no supera el 30 % y concluyó: “La realidad de hoy aquí es que nadie gana en primera vuelta y el partido de Gobierno no pasa de 30”.

an/am