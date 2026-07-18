Marileidy Paulino conquista los 400 metros atletismo Londres

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LONDRES, Reino Unido. La campeona olímpica dominicana Marileidy Paulino continuó su dominio en los 400 metros planos al conquistar este sábado la prueba correspondiente a la Liga Diamante de Londres, logrando su cuarta victoria de la temporada.

Paulino se impuso con un tiempo de 48.97 segundos en el London Stadium, reafirmando su condición de una de las principales figuras del atletismo mundial y manteniendo su excelente forma de cara a los próximos compromisos internacionales.

Con este resultado, la velocista quisqueyana suma su cuarto triunfo del año en el circuito de la Liga Diamante, consolidándose entre las favoritas para las finales de la prestigiosa serie organizada por World Athletics.

La jornada en Londres estuvo marcada además por la histórica actuación del británico Josh Kerr, quien estableció un nuevo récord mundial de la milla con tiempo de 3:42.66, mientras que el estadounidense Rai Benjamin ganó los 400 metros masculinos con marca personal de 44.05 segundos.

La victoria de Paulino representa otro importante logro para el atletismo dominicano y fortalece sus aspiraciones de cerrar la temporada como una de las atletas más consistentes del circuito internacional.

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