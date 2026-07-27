Luis Caba y Julito López ganan Torneo Boxeo de Novatos 2026

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SANTO DOMINGO.– Los clubes Luis Caba y Julito López se proclamaron campeones de la XIV edición del Torneo de Boxeo de Novatos 2026, certamen dedicado al licenciado Héctor Melo y organizado por la Asociación de Boxeo de la Provincia Santo Domingo (ABPSD).

El Club Luis Caba se alzó con el título en la rama femenina al acumular 22 puntos, mientras que el Club Julito López dominó la categoría masculina con un total de 40 unidades, consolidando una destacada actuación durante la competencia.

El torneo reunió a decenas de jóvenes pugilistas provenientes de diferentes clubes de la provincia, quienes demostraron talento, disciplina y un elevado nivel competitivo, reafirmando el crecimiento del boxeo aficionado en el país.

La justa deportiva, dedicada al licenciado Héctor Melo, sirvió además como plataforma para identificar nuevas promesas del deporte de los puños y fortalecer el trabajo de formación que realizan las asociaciones y clubes de base en toda la geografía nacional.

Dirigentes deportivos destacaron el éxito organizativo del evento y el respaldo recibido por parte de entrenadores, familiares y aficionados, elementos que contribuyeron al ambiente de confraternidad y sana competencia que caracterizó el campeonato.

Con la conclusión del XIV Torneo de Boxeo de Novatos 2026, la Asociación de Boxeo de la Provincia Santo Domingo reafirma su compromiso con el desarrollo integral de los atletas y la promoción de espacios que impulsen el relevo generacional del boxeo dominicano.

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