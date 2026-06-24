Licey se prepara para la próxima temporada de beisbol 2026-27

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SANTO DOMINGO (Licey.com).— Los Tigres del Licey, equipo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, ya se preparan para la próxima temporada que se inicia en octubre.

De igual manera dieron a conocer los precios de los abonos correspondientes a la serie regular de la temporada 2026-2027 del torneo invernal.

El abono de 25 partidos para los palcos corporativos fue fijado en RD$65,000.

En la categoría de Palcos A, la reservación tendrá un costo de RD$38,500, mientras que en los Palcos AA el precio será de RD$28,000. En el caso de los Palcos AA de ampliación, el abono se estableció en RD$24,500, y para los Palcos AAA en RD$18,000. Las áreas de preferencias tendrán un costo de RD$18,500.

El club informó que los fanáticos que realicen la renovación en las primeras etapas podrán beneficiarse de descuentos de RD$3,000, RD$1,500 o RD$1,000, según la localidad seleccionada.

Como parte de los incentivos, los primeros 300 abonados recibirán un t-shirt conmemorativo del 75 aniversario del primer campeonato del equipo en 1951, así como un jersey original autografiado.

La venta de abonos estará disponible a partir del 29 de junio. Cada abonado recibirá un enlace en su correo electrónico para completar el proceso de manera remota a través de la plataforma UEPA Tickets.

Para información adicional sobre métodos de pago y asistencia, los interesados pueden comunicarse al correo boleterialicey@gmail.com o al teléfono 809-616-1224.

Los Tigres del Licey son uno de los equipos más emblemáticos del béisbol invernal dominicano.

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