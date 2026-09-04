Leonel visitará Azua, San Juan y Elías Piña el fin de semana

El expresidente de la República durante un recorrido anterior.

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SANTO DOMINGO.- El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, desarrollará este sábado 5 y domingo 6 de septiembre una agenda de actividades políticas y encuentros con sectores productivos, económicos, comerciales y sociales de las provincias Azua, San Juan y Elías Piña.

El recorrido incluirá reuniones con representantes de distintos sectores, visitas a proyectos agropecuarios y varios actos de juramentación de nuevos miembros de la organización política.

ENCUENTROS Y JURAMENTACIONES

Fernández iniciará el sábado su recorrido en Azua, donde sostendrá un encuentro con empresarios de la zona, antes de trasladarse a San Juan para visitar un proyecto de producción agropecuaria.

Posteriormente, viajará a la provincia Elías Piña, donde en el municipio de Comendador se reunirá con representantes de los sectores productivos, económicos, comerciales y sociales. El encuentro servirá para intercambiar impresiones sobre la situación de la provincia y sus principales desafíos.

Luego, el expresidente encabezará en el Pabellón de Combates de Comendador un acto de juramentación de nuevos integrantes de la Fuerza del Pueblo.

La agenda continuará en Las Matas de Farfán, San Juan, donde Fernández presidirá otra juramentación en el Club Farfán, Inc.

AGENDA DEL DOMINGO

El domingo, Fernández permanecerá en San Juan de la Maguana, donde participará en un desayuno-encuentro con representantes de los sectores productivos de la provincia.

Más adelante, encabezará la juramentación provincial de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo, actividad que se realizará en la Asociación de Productores de San Juan.

El recorrido concluirá en Azua con una asamblea junto a dirigentes de la organización, durante la cual se evaluará el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional para la Victoria Electoral.

La agenda forma parte de los contactos que desarrolla Fernández con diversos sectores sociales y económicos del país, así como del proceso de fortalecimiento y crecimiento de la Fuerza del Pueblo de cara a los próximos procesos electorales.

an/am