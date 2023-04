Leonel llega a NY para participar actividades políticas y académicas

Leonel a su llegada a Nueva York este viernes.

Nueva York.- El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, arribó este viernes a esta ciudad donde sostendrá varias reuniones con autoridades y encuentros privados.

El exmandatario se también se reunirá con con un grupo de empresarios que respaldan la FP y participará en un cóctel pro-recaudación de fondos para ese partido.

Este sábado Fernández viajará a Boston donde, al igual que en NY, tendrá encuentros con personalidades y empresarios que le apoyan, allí también se realizarán actividades de recaudación de fondos.

Durante su estancia en esta ciudad realizará un encuentro político regional de Nueva Inglaterra, una reunión con la Dirección de FP en la dirigencia regional y un acto de juramentación del Sector Externo.

Encuentros académicos

En Nueva York y Massachusetts el también presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) estará en University of New York, CUNY, y en John Jay College of Criminal Justice; al igual que en University of Massachussets y en Harvard Kennedy School, donde realizará una presentación.

Fernández tiene previsto regresar a la República Dominicana el jueves 27 de abril para integrarse a los trabajos de organización de la marcha conmemorativa del Día Internacional del Trabajo, que ha anunciado la entidad para el 1 de mayo.

an/am