Leonel y OEA destacan jornada sin incidentes en Colombia

Bogotá, 22 jun (EFE).- La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) aseguró este domingo que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas ha transcurrido sin alteraciones de orden público y nada ha puesto en riesgo el «certamen electoral».
«Lo que hemos observado hasta ahora es una participación libre del pueblo colombiano, no ha habido ninguna información sobre alteración de orden publico ni nada que ponga en riesgo este certamen electoral hasta este momento», expresó en una rueda de prensa el jefe de la misión, el expresidente de República Dominicana Leonel Fernández (1996-2000 y 2004-2012).
La misión de la OEA cuenta con 96 observadores y especialistas políticos de 24 nacionalidades repartidos en 26 de los 32 departamentos del país y en ciudades en el exterior como Madrid, Nueva York o Miami para dar seguimiento a las elecciones presidenciales.
«Formalmente no se han presentado denuncias», agregó Fernández al ser consultado sobre posibles irregularidades.
En esta jornada electoral hay desplegados más de 15.000 observadores nacionales, así como cerca de 250.000 testigos inscritos por las campañas del ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda, que estarán vigilando el conteo preliminar de votos una vez cierren los puestos de votación.
Las declaraciones de la OEA se producen después de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, denunciara la aparición de tarjetones presuntamente marcados en 14 departamentos y pidiera a las autoridades electorales verificar la situación para garantizar la transparencia de los comicios.
Para estas elecciones están habilitados para votar 41,4 millones de colombianos en 118.346 mesas de votación distribuidas en 13.489 puestos electorales en todo el país. EFE
pc/jga
Honor quien honor merece
Porque sera que de todos los presidentes que ha tenido el país al único que invitan a observar elecciones, a conferencias de liderazgo regional, a multiples conferencias en prestigiosas universidades es al Dr Fernandez. Eso no es casual eso se gana con prestigio y capacidad. Esta realidad le duele a muchos en RD
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Esta figura no tiene credibilidad como aservador si no preguntenle a maduro
Petro dice que cambiaron actas y Leonel Fernández esta en Colombia y tiene experiencia en cambiar actas
Yo quisieras saber si Leonel Fernández siendo un descarado y vulgar corrupto tiene credibilidad para validar algo?.
Y este no es el mismo que avaló el triunfo de Nicolás masburro. Se le puede tener confianza a este señor?
…»Lo que Tú NO Dices, «Gatonel», es que Tu Canchanchán Comunista Candi – Gato Súper – Ladronazo Colombiano Esta «Perdiendo» de Calle, Prepárate Tú También Para Morder la Tierra» !!!…
Los colombianos merecen un ladrón como Leonel de observador. De ladrón a ladrón…..
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Lo encontraron otro que no fuera este tipo para observar las elecciones en Colombia.
Es que Colombia no sabe que este CARAJO A LA VELA fue uno de los que como “observador”en Colombia dió como ganador a al ASE…SI…NO DICTADOR Y TERRORISTA DEL NARCOBURROMASBRUTOMADURO DE VENEZUELA.
Leonel, para mi’ tu’ Eres UN CHARLATAN, no’ se’ como la OEA, TE Busco a ti’ para SER Observbador en VENEZUELA yu ESTANDO alla’, vuste que’ Maduro coimetia’ FRAUDE contra la OPOSITIRA y TENIAS muchos PRESOS POLITICIS en la Carcel, no» lo denunciaste, ESO es IRRESPONSABILIDAD de Parte de UN Intelectual, no ‘omporta del PAIS que; seas, y Ahora TE byusca para COLOMBIA…. Tu’ DIJISTE que la de Venezuela fur’ limpia, YN TU SABES que hubo’ Fraude
Muy bien eso es saber perder, más de 41 millones de votos y nadie grito fraudes ni algoritmos, más sin embargo en RD., que apenas votan como 6 millones, siempre aparece uno gritando fraude.
Lider vuelve