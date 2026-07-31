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Cuentan que el rango “General de cinco estrellas” es una máxima graduación militar histórica. Dicen que fue creado para coordinar operaciones de gran escala en tiempos de guerra y otorgar categoría paritaria con aliados internacionales.

Se me ocurrió pensar sobre el tema al moderar una mesa redonda, en el marco de la Quinta Feria Multisectorial de Santiago Rodríguez. Allí, la figura del general Santiago Rodríguez y su papel en la gesta restauradora fue tema central de una jornada por la identidad y el avance territorial.

Curiosamente, ninguno de los disertantes es de “Ciencias Sociales”, pero su común pasión por la historia y la identidad los convierte en incansables hurgadores. Ellos comenzaron escuchando charlas y leyendo de todo, pero cada vez que uno encuentra una fuente primaria, las ganas de compartir lo hallado se convierten en acontecimiento colectivo.

Desde la informática, la arquitectura, la ingeniería y las letras, Miguel Díaz, Ricardo González, Papo Fernández y Orlando Reyes combinan trayectorias muy diversas, pero con un punto en común: el general Santiago Rodríguez. Y la iniciativa de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago Rodríguez propició la ocasión para identificar detalles de ese punto en común.

Vivir esa experiencia me motiva a elevar aún más el orgullo por mi patria chica. Pues con los aportes de esos cuatro dilectos comprovincianos, más los de uno que otro estudioso, podemos enarbolar las estrellas de Santiago Rodríguez. Si seguimos buscando, pueden ser muchas más; pero, con cinco nos basta para otorgar categoría paritaria y hasta para orientar el liderazgo que hoy requiere Santiago Rodríguez.

Cinco estrellas

El punto de mayor coincidencia lo encontramos en que el general Santiago Rodríguez es el Padre de la Restauración de la Independencia Dominicana. Desde el título de un libro de uno de los disertantes hasta planteamientos de prestantes estudiosos así lo sostienen. En esa afirmación, el general que honra con su nombre a Santiago Rodríguez tiene una gran estrella.

Santiago Rodríguez destaca como articulador y estratega. Con el grado de coronel, al final de la campaña por la Independencia, combatió en Sabana Larga. Se deduce que eso le curtió capacidades para armar el único proyecto que logró concretar la Restauración de la Independencia. Dígame si eso no lo hace más que merecedor de otra estrella.

Una característica prominente del General es su persistencia en el objetivo. Ante el revés de una derrota española, el 5 de marzo de 1863, Santiago Rodríguez convocó lo que se conoce como Convención de Los Almácigos. De allí queda su expresión “hombres como nosotros no se arredran”. En Los Almácigos reafirmó la continuación de la lucha. Se fue a Haití, y desde ahí encabezó el Grito de Capotillo. Tercera estrella.

Grandeza humana

Las otras dos estrellas corresponden a condiciones que refieren la calidad humana del general Santiago Rodríguez. Como ha trascendido, procedía de una familia acaudalada y era poseedor de muchos bienes. Sin embargo, su fortuna fue agotada y hasta necesitó pedir ayuda para completar el proceso que posibilitó el renacimiento de la República Dominicana. Aun así, declinó ante la propuesta para que ocupara la presidencia del Gobierno Restaurador. Ante ello adujo que su objetivo estaba cumplido.

Y la otra virtud está relacionada con su apego a la disciplina y el honor militar. Cuentan estudiosos que en diversas ocasiones tuvo roces muy serios con grupos de su entorno porque, ante prisioneros de guerra, quisieron tomar la justicia en sus manos. Dicen que el general Santiago Rodríguez nunca permitió que se desconsiderara a un enemigo, y eso ha de remitirnos a otra estrella, máxime cuando hace tanta falta recordar que las personas necesitamos continuar en el centro de la civilización.

De manera que, en el general Santiago Rodríguez tenemos un referente de general de cinco estrellas. Pero también la provincia que lleva su nombre, como cualquier otro territorio, tiene en él el ideal de lo que debería enarbolar su liderazgo. Y para que sea más sencillo y practicable, ojalá que en cada iniciativa en favor del territorio logremos que coincidan portadores de por lo menos una de esas estrellas -hasta reunir las cinco- que caracterizan al Padre de la Restauración de la Independencia Dominicana.

info@nestorestevez.com

jpm-am