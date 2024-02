La situación laboral actual en los Estados Unidos (OPINION)

EL AUTOR es economista y docente universitario. Reside en Santo Domingo

Estimado Lector: El tema que voy a tratar de dilucidar es complejo e invita a la controversia. De ahí que, solo tratare de presentar una argumentación basada en las cifras del Negociado de Empleo de los Estados Unidos y de otras instituciones enunciadas en el acápite de REFERENCIAS, de esta entrega.

I-INTRODUCCION:

1-El historial laboral norteamericano se basa en la contratación récord de 2,9 millones de inmigrantes en busca de empleo y un persistente déficit de 183.000 en el número de estadounidenses con empleo en comparación con 2019, según un informe del Centro de Estudios de Inmigración.

Sin embargo, los datos no aclaran que, los estadounidenses que buscan empleo están supuestamente siendo dejados de lado injustamente debido a que los empleadores sólo contratan inmigrantes para nuevos empleos. Los datos muestran que todos los empleos adicionales, por encima del nivel de 2019, SI están ocupados por sus inmigrantes; los trabajadores nacidos en Estados Unidos no han recuperado todos los empleos que tenían en 2019.

2-La tasa de desempleo de los nativos también aumentó marcadamente; fue del 7,8 por ciento en 2020, frente al 3,8 por ciento en 2019.

3-En 2023, el crecimiento del empleo en Estados Unidos estuvo liderado por los trabajadores inmigrantes, con 2,7 millones de personas empleadas más que en 2019. El número de trabajadores estadounidenses nacidos en Estados Unidos se redujo en 183.000 en este mismo período. La tasa de participación en la fuerza laboral de los hombres nacidos en Estados, Unidos sin título universitario, que históricamente se elevaba por encima del 90 por ciento, se redujo al 75,6 por ciento.

4-En 2024, la tasa de desempleo de las personas nacidas en el extranjero en Estados Unidos fue del 3,4 por ciento, frente al 5,6 por ciento en 2023.

5-La tasa de desempleo de las personas nacidas en el país disminuyó al 3,7 por ciento en 2024 en comparación con el 5,3 por ciento en 2023. Ambas medidas están experimentando considerables disminuciones desde sus máximos de 2020.

6-Sin embargo, la tasa de desempleo de los nacidos en el extranjero se mantiene por encima de su nivel del 3,1 por ciento antes de la pandemia en 2019, mientras que la tasa de los nacidos en el país ha cambiado poco desde su nivel prepandémico del 3,8 por ciento3.

7-Los nacidos en el extranjero representaron el 18,1 por ciento de la fuerza laboral civil estadounidense en 2024, frente al 17,4 por ciento en 2023. Los hispanos continuaron representando casi la mitad de la fuerza laboral nacida en el extranjero en 2024.

Estos trabajadores, nacidos en el extranjero, tenían más probabilidades que los trabajadores nativos de ser empleados en ocupaciones de servicios; ocupaciones de recursos naturales, construcción y mantenimiento; y ocupaciones de producción, transporte y movimiento de materiales.

Empero, los trabajadores nacidos en el extranjero tenían menos probabilidades que los trabajadores nativos de ser empleados en ocupaciones gerenciales, profesionales y afines, así como en ocupaciones de ventas y oficinas.

Tabla No.1

Inmigración fronteriza 2021/2024, E.U.A.

AÑO TOTAL INMIGRANTES % DEL TOTAL 2021 1,956,519 21 2022 2,766,582 30 2023 3,201,144 35 2024 1,231,213 14 GRAN TOTAL 9,155458 100

Fuente: U.S. Customs and Border Protection Agency

Nota 1.: Los promedios mensuales, por año son:

a)-2021 :163,000

b)-2022: 230,500

c)-2023: 267,000

d)-2024( Enero/Febrero): 410,400

Estos datos reflejan que la inmigración, para este 2024, podría llegar a los 3,280,000

GRAFICO No. 1 AQUI

GRÁFICO No.2 AQUÍ

II- ENFOQUE SOCIOECONÓMICO DE LA SITUACION LABORAL:

1-La proporción de estadounidenses, que trabajan, se mantiene por debajo de las tasas de 2019. Esto así, porque muchos estadounidenses mayores se están jubilando, mientras que relativamente pocos estadounidenses jóvenes se están incorporando a la fuerza laboral.

Esta disminución demográfica garantiza que los directores ejecutivos probablemente ocupen muchos puestos de trabajo con inmigrantes trabajadores que están reemplazando a los bebés estadounidenses que no nacieron a principios de la década de 2000, que hoy sería la cantera laboral estadounidense.

2-En Norteamérica, hay aproximadamente cinco millones de hombres estadounidenses en edad laboral que podrían ser contratados para los empleos adicionales en la economía. No obstante, los empleadores prefieren no contratarlos porque están marginados en ciudades sin empleo, o por adicción a las drogas, mala salud, antecedentes penales, apatía y alienación tecnológica.

NOTA 2.: Las políticas gubernamentales, de ese país, generalmente ignoran a los estratos marginados de la población. Esto asi, debido a que los más de 5 millones de estadounidenses descartados, no se cuentan como desempleados, debido a que no han buscado trabajo en el último mes. En cambio, los funcionarios del gobierno los describen como que no participan en la fuerza laboral.

NOTA 3.: Estas políticas alientan a los directores ejecutivos a ignorar a estos estadounidenses marginados, ocasionando que los directores ejecutivos empresariales contraten extranjeros agradecidos, libres de drogas y baratos en la estación de autobuses local en lugar de pasar por el doloroso proceso de contratar y capacitar a estadounidenses alienados, no aptos, insalubres y resentidos.

​3-Las políticas gubernamentales también permiten a los inversores obtener ganancias mediante la creación de empleos de baja productividad para inmigrantes ansiosos que no podrían ser rentables si los empleadores tuvieran que pagar salarios decentes, tal y como lo exigen los trabajadore estadounidenses.

NOTA 4.: Esta estrategia de crecimiento basado en la pobreza es especialmente clara en las principales ciudades como Nueva York, Sanfrancisco y Los Ángeles . La estrategia cuenta con el respaldo del Partido Demócrata porque el gobierno también puede beneficiarlos entregándoles ayuda y bienestar, a estos inmigrantes mal pagados. Algo similar sucede aquí, en nuestro País con la contratación de ciudadanos Haitianos y el estado Dominicano subsidiando a las parturientas haitianas.

NOTA 5.: Si el gobierno estadounidense bloqueara a los inmigrantes, los inversores se verían presionados a invertir en empleos de mayor productividad que podrían permitir salarios más altos y más bienestar. El flujo reducido de inmigrantes también alentaría a los directores ejecutivos a crear nuevos empleos en los muchos estados que albergan a estadounidenses marginados.

4-Desde 1990, la enorme afluencia de inmigrantes por parte del gobierno ha creado una burbuja de mano de obra barata para empleos de muy baja productividad. Esa afluencia permite a los funcionarios gubernamentales mostrar altas cifras de creación de empleo y al mismo tiempo ocultar la transferencia masiva de empleos de alta productividad a Chinos, Mejicanos, Indúes y otros nacionales extranjeros.

5-La burbuja de mano de obra barata del gobierno, posterior a 1990, finalmente estalló en medio de la crisis del coronavirus de 2020 y la voluntad del presidente Donald Trump de frenar la afluencia de inmigrantes. La crisis económica también alentó a muchos inmigrantes a regresar a sus hogares. Esos tres factores ayudaron a aumentar los salarios de los estadounidenses en 2020. Sin embargo, hoy día, sucede precisamente lo contrario.

6-Es importante señalar que, desde el 2021, la política pro-inmigración actual, ha estancado los salarios reales (en parte debido al aumento de la inflación), incluso cuando aumentó el número de puestos de trabajo ocupados por inmigrantes.

7- En adición, este proceso migratorio ha contribuido a crear la distorsión estadística de supuestamente haber creado millones de nuevos empleos y al mismo tiempo ocultar la constante pérdida de salarios en todo el país.

NOTA 6.: La caída gradual de los salarios (y el aumento de los costos de la vivienda) también reducen el número de niños nacidos en familias estadounidenses. De modo que los aliados pro-migración utilizan ese doloroso problema como excusa para importar aún más inmigrantes. De ahí que se tenga una población que no se reproduce por sí sola al mismo nivel que antes.

​8-Del 2024 al 2034, se proyecta que los ingresos laborales se mantendrán estables como porcentaje del PIB [del Producto Interno Bruto], con un promedio de 57,1 por ciento. Además, se espera que algunos factores, que han deprimido los ingresos laborales en relación con el PIB desde 2000, persistan en la próxima década.

Finalmente, estimado Lector, se evidencia que la política federal de Migración actual de esa gran nación desplaza los salarios familiares y la inversión en el lugar de trabajo hacia Wall Street, los bienes raíces, los estados costeros y el gobierno. Esto contribuirá más a la desarticulación laborar de sus ciudadanos y a la creación de una “Élite” laboral de inmigrantes que logrará disminuir las esperanzas de aquellos nacidos en ese suelo patrio, de poder seguir brindando el “All American Dream”.

REFERENCIAS:

a) forbrn.pdf (bls.gov) ;

b) Labor Force Characteristics of Foreign-born Workers Summary – 2022 A01 Results (bls.gov) ;

c) 2023 U.S. Employment Trends: Immigrant vs. U.S.-Born Growth & Labor Force Stats (visaverge.com) ;

d) Immigrants make up record-breaking percentage of US labor force (nypost.com) ;

e) 17.0 percent of U.S. labor force in 2020 was foreign born, down from 17.4 percent in 2019: The Economics Daily: U.S. Bureau of Labor Statistics (bls.gov)

VMA: 15 de Febrero, del 2020.

​