KEA anuncia lanzamiento de nueva propuesta sobre diseño

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SANTO DOMINGO, República Dominicana. – IKEA República Dominicana anunció el lanzamiento de su colección IKEA PS 2026, una propuesta que, según dijo, busca transformar la manera en que los hogares, sin importar su tamaño, interactúan con sus espacios.

La misma ofrecerá soluciones dinámicas, lúdicas y versátiles orientadas a la vida contemporánea, dice una nota de prensa de Ikea.

El evento de presentación se realizará el viernes 26 de mayo, de 8:00 a 10:00 de la mañana, en el Entrance Showroom de la tienda IKEA Santo Domingo. Reunirá a invitados especiales, prensa, influencers y miembros de IKEA Family, quienes podrán experimentar de manera inmersiva los valores y atributos de la nueva colección.

Diseñada para atraer nuevos clientes, fidelizar públicos jóvenes y fortalecer el posicionamiento de IKEA como referente del diseño escandinavo contemporáneo, la nueva colección incorporará piezas innovadoras que se doblan, ruedan o sorprenden con movimiento, demostrando que la funcionalidad puede ser práctica y, al mismo tiempo, divertida, agrega la nota..

Señala que «la propuesta se fundamenta en los principios del diseño democrático: forma, función, calidad, sostenibilidad y precio accesible».

“IKEA PS siempre ha sido nuestra manera de mostrar cuánto nos gusta el diseño y nuestra dedicación a hacerlo accesible a muchas personas. Con esta colección queremos demostrar que el diseño inteligente no tiene por qué ser aburrido ni exclusivo”, expresó Mónica Guillén, market manager de IKEA República Dominicana.

La colección estará disponible por tiempo limitado en las tiendas físicas y canales digitales de IKEA República Dominicana, incluyendo IKEA.com.do, redes sociales y otros puntos de contacto.

sp-am