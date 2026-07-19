Juan Soto promociona la nueva película de Spider-Man en NY

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NUEVA YORK.- Juan Soto ya puede decir que es parte del universo cinematográfico de Marvel. El jardinero izquierdo de los New York Mets protagoniza una viñeta publicitaria en la que interactúa con Spider-Man y la mascota del equipo de Queens, Mr. Met, como parte de la promoción de la nueva película del héroe enmascarado, Spider-Man: Brand New Day.

En el comercial, Spider-Man conversa con Mr. Met en las gradas del Citi Field sobre el hecho de que las personas no conocen ni valoran a quien se encuentra detrás de la máscara, y le pregunta si puede entender ese sentimiento. Es entonces cuando Soto ve a ambos personajes y grita: «¡No puede ser!«, antes de acercarse a ellos.

Acto seguido, Soto se aproxima y le dice al superhéroe: «¡Oye, Spidey, eres el mejor, hombre!«. Spider-Man responde, mientras mira a Mr. Met, quien está a su lado: «Esto nunca pasa«, antes de que el dominicano le pida una fotografía. Mr. Met se muestra molesto por quedar fuera de la escena, pero el personaje de Marvel le responde: «Tú también puedes estar en la foto«.

La relación de Spider-Man con los Mets se remonta a varias décadas. El héroe ha sido fanático del equipo desde su creación e incluso celebró su boda en el antiguo Shea Stadium, hogar de la franquicia, en 1986.

La conexión más reciente entre Spider-Man y los Mets tiene como protagonista, precisamente, a Soto, quien recibió una máscara del personaje durante una serie en Seattle. Desde entonces, los jugadores del conjunto adoptaron la máscara como parte de la celebración de sus cuadrangulares, colocándosela al pelotero que conecta un vuelacercas.

Spider-Man: Brand New Day se estrena el 31 de julio de 2026 en los cines. Mientras tanto, los Mets iniciarán la segunda mitad de la temporada 2026 con una serie frente a los Philadelphia Phillies.

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