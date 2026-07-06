Javier García condena muerte de joven y exige frenar abusos

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SANTO DOMINGO.– El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, condenó este domingo la muerte del joven Darling Enmanuel Mercado Reyes, de 17 años, ocurrida en el sector Herrera, presuntamente a manos de agentes de la Policía Nacional.

Visiblemente indignado, el dirigente político calificó el hecho como “una verdadera vergüenza nacional” y advirtió que situaciones como esta no pueden continuar ocurriendo en el país.

“Lo que ha pasado es una verdadera vergüenza nacional. Esto no puede seguir ocurriendo”, expresó.

Francisco Javier García cuestionó el trato desigual que, según dijo, recibe la juventud dominicana dependiendo de su condición social y el lugar donde reside.

“No es posible que un niño de 17 años que vive en una urbanización sea considerado un joven con futuro, mientras que si vive en uno de nuestros barrios más humildes sea etiquetado como un ‘tíguere’. Esa forma de juzgar a nuestra juventud tiene que terminar”, sostuvo.

El dirigente peledeísta consideró inaceptable que quienes tienen la responsabilidad de garantizar el orden público sean, en algunos casos, los causantes de dolor y luto en las familias dominicanas.

Asimismo, criticó que, pese a las expresiones de pesar de las autoridades en casos similares, continúen registrándose muertes en intervenciones de agentes del orden.

“Aunque siempre he sido muy cuidadoso con el uso de las palabras, frente a un hecho como este no hay espacio para la indiferencia. Es una vergüenza que quienes están llamados a proteger la vida sean quienes provoquen tanto dolor. ¡Ya está bueno, coño!, de que en la República Dominicana sigan ocurriendo hechos como este”, manifestó.

Francisco Javier García afirmó que el único “delito” del joven fallecido fue haber nacido y vivido en un sector humilde, situación que calificó como inaceptable en un Estado de derecho.

Expresó además su solidaridad con la familia de la víctima y con la comunidad de Herrera.

“Mi solidaridad profunda con la familia de Darling y con el pueblo de Herrera. Esta tragedia nunca debió ocurrir y no puede seguir pasando”, dijo.

El dirigente político aseguró que, de llegar a la Presidencia de la República, impulsará una profunda reforma de los cuerpos del orden para garantizar el respeto a la vida y a los derechos ciudadanos.

“Me comprometo solemnemente a que, en un gobierno encabezado por nosotros, casos como este no volverán a ocurrir. Es un hecho vergonzoso e intolerable que el país no puede seguir aceptando”, concluyó.

of-am