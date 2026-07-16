ITLA promueve el liderazgo femenino en las áreas steam

El panel «El código fuente del futuro se escribe con (M) de mujer» fue desarrollado este 15 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO.- El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) realizó el panel «El código fuente del futuro se escribe con (M) de mujer», con el propósito de incentivar la participación femenina en las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) y fortalecer el liderazgo de mujeres en el ámbito tecnológico.

Durante la apertura, el rector del ITLA, Jimmy Rosario Bernard, afirmó que la transformación digital del país requiere una mayor presencia de mujeres en los sectores tecnológicos. Señaló que la exclusión femenina representa una pérdida para el desarrollo nacional y subrayó que el principal desafío es eliminar las barreras culturales y los estereotipos que limitan su acceso y permanencia en estas carreras.

EXPERIENCIAS Y MENSAJES DE LAS PANELISTAS

La actividad reunió a profesionales de la academia, el sector público y la transformación digital, quienes compartieron experiencias y coincidieron en que el talento, la preparación, la perseverancia y las habilidades blandas son fundamentales para abrirse paso en áreas tradicionalmente dominadas por hombres.

La directora de la Escuela de Informática de la UASD, Romery Alberto Monegro, destacó que inició sus estudios sin contar con una computadora propia y exhortó a las jóvenes a mantener la perseverancia. Yuberkis Chevalier Encarnación, directora de Innovación de la OGTIC, invitó a perder el miedo al error y a construir su propio camino profesional.

ENFRENTAR RETOS CON DETERMINACIÓN

Por su parte, Ángela Méndez, presidenta de AMKNOW Consulting Group y del PMI República Dominicana, llamó a enfrentar los retos con determinación y resaltó la empatía como una competencia esencial para liderar procesos tecnológicos.

Asimismo, Luz del Carmen Félix, directora de Transformación Digital de SISALRIL, animó a las participantes a aprovechar cada oportunidad de aprendizaje, participar en voluntariados y demostrar su capacidad mediante la preparación y los resultados.

El ITLA reiteró su compromiso de impulsar iniciativas que inspiren a más mujeres a ingresar, permanecer y liderar en las áreas STEAM, promoviendo una innovación más diversa e inclusiva.

an/am