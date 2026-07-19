ITLA entrega certificación en inteligencia artificial a Policía

Encabezaron el acto el rector del ITLA, ingeniero Jimmy Rosario Bernard, y el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.

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SANTO DOMINGO.– El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) entregó la primera certificación en Inteligencia Artificial dirigida al alto mando de la Policía Nacional, una iniciativa que fortalece el proceso de modernización institucional mediante la incorporación de tecnologías emergentes.

La capacitación, denominada “Inteligencia Artificial Aplicada a las Ciencias Policiales”, se desarrolló durante cinco semanas y permitió que oficiales generales adquirieran conocimientos especializados sobre el uso estratégico de la inteligencia artificial para optimizar la gestión policial, fortalecer procesos operativos e investigativos y mejorar la toma de decisiones basadas en datos.

El acto de entrega de certificados fue encabezado por el rector del ITLA, ingeniero Jimmy Rosario Bernard, y el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.

APUESTA POR LA INNOVACIÓN Y LA EFICIENCIA

Durante la actividad, Rosario Bernard destacó que la certificación constituye un paso importante en la misión del ITLA de impulsar la formación tecnológica especializada y fortalecer las capacidades de las instituciones del Estado.

Señaló que la inteligencia artificial es una herramienta clave para mejorar el análisis de información y apoyar decisiones estratégicas, contribuyendo a una gestión más eficiente e innovadora.

El programa incluyó contenidos relacionados con análisis y procesamiento de información, apoyo a la toma de decisiones, optimización de procesos operativos e investigativos, análisis predictivo, automatización de tareas y aplicación de tecnologías emergentes en la prevención y persecución del delito.

ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE ITLA Y POLICÍA NACIONAL

Por su parte, el mayor general Cruz Cruz valoró la capacitación como parte del fortalecimiento institucional y exhortó a los oficiales a aplicar los conocimientos adquiridos para impulsar una Policía más moderna, eficiente y profesional.

La certificación forma parte del Memorando de Entendimiento suscrito entre el ITLA y la Policía Nacional, mediante el cual ambas entidades desarrollan programas de capacitación, certificaciones especializadas e iniciativas de innovación tecnológica para fortalecer las capacidades académicas, operativas y tecnológicas del personal policial.

an/am