Irán y Omán anuncian acuerdo preliminar estrecho de Ormuz

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TEHERAN.- Irán y Omán alcanzaron un entendimiento sobre la gestión del estrecho de Ormuz y la distribución de los ingresos asociados, declaró este miércoles el portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Hossein Mohebi.

«El estrecho de Ormuz pertenece a Irán y a Omán, que se encuentra frente a nosotros. Hace aproximadamente un mes iniciamos negociaciones con Omán y hemos llegado a resultados aceptados por ambas partes», señaló.

Según Mohebi, durante las negociaciones se acordó la proporción de aguas del estrecho correspondiente a cada país y la distribución de los ingresos. Aseguró que EE.UU. intentó obstaculizar el proceso, lo que provocó retrasos.

«Si EE.UU. dejara de crear obstáculos y regresara al memorando de entendimiento, podríamos abrir el estrecho de Ormuz en el marco del acuerdo alcanzado», afirmó, al tiempo que subrayó que Washington debe aceptar las condiciones iraníes. Añadió que ningún buque militar enemigo se encuentra actualmente dentro del golfo Pérsico y que todas las embarcaciones de guerra adversarias se han alejado al menos 400 kilómetros del estrecho.

CONVERSACIONES PRELIMINARES

De acuerdo con declaraciones previas, Teherán y Mascate sostenían conversaciones preliminares para reanudar el tránsito de buques mercantes por el estrecho, bloqueado en el marco del conflicto entre Irán y Washington.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, reveló este martes que, en principio, el tráfico hacia el golfo Pérsico se realizaría por aguas iraníes y la salida por aguas territoriales de Omán, aunque en ambos casos los barcos transitarían por aguas iraníes.

Se trata de una opción temporal, mientras ambos países negocian en un plazo de 30 a 60 días una nueva ruta permanente que sustituya al esquema anterior de tráfico marítimo.

El planteamiento coincide con lo reportado en los últimos días sobre un marco propuesto para establecer un corredor marítimo conjunto temporal y un proyecto de desminado de la vía navegable, una ruta descrita por Teherán como temporal mientras se definen aspectos técnicos y jurídicos de una solución permanente. b9df7296

Autoridades iraníes han aclarado, no obstante, que dicho plan por fases no implica una apertura inmediata del estrecho y que la reapertura está condicionada a requisitos específicos.