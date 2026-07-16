Irán exige reconocer su marco jurídico para reabrir Ormuz

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TEHERAN.- El estrecho de Ormuz permanecerá cerrado mientras Estados Unidos no reconozca el marco jurídico establecido por Irán para regular esa vía marítima estratégica, afirmó este miércoles el portavoz militar iraní, Mohammad Akramini.

Citado por la agencia oficial IRNA, Akramini aseguró que el control del estrecho se convirtió en un “imperativo nacional” y subrayó que las Fuerzas Armadas mantendrán la defensa de los derechos del pueblo iraní. “Si Estados Unidos no acepta el marco jurídico iraní sobre el estrecho de Ormuz, este permanecerá cerrado”, advirtió.

El portavoz sostuvo que Teherán continuará resistiendo y buscará frustrar la injerencia estadounidense en la región. Afirmó que Irán puede controlar el estrecho desde cualquier punto de su territorio y que esa capacidad no se limita a las costas o las islas. Acusó a Washington de pretender controlar la vía mediante ataques contra bases iraníes en la costa sur.

ESCALADA MILITAR Y DISPUTA LEGAL

En abril de 2026, la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní aprobó un proyecto de Ley sobre el Establecimiento de la Soberanía Iraní sobre el Estrecho de Ormuz.

Autoridades parlamentarias indicaron que la iniciativa está en su fase final y volvieron a presentarla este mes en medio de la escalada con EE.UU. Washington y organismos internacionales rechazan la medida por vulnerar la libertad de navegación en estrechos internacionales.

El Comando Central de EE.UU. informó este jueves que atacó posiciones de defensa costera y emplazamientos de misiles de crucero en la isla iraní de Gran Tunb durante una operación de 90 minutos, para reducir la capacidad de Irán de amenazar buques mercantes. Teherán respondió con ataques contra instalaciones que identifica como posiciones militares estadounidenses en Kuwait, Baréin y Jordania, donde se reportaron víctimas civiles y daños.

Washington y Teherán firmaron el 18 de junio un memorando con alto el fuego y mediación de Pakistán y Qatar, pero el presidente Donald Trump declaró el 8 de julio el fin de la tregua.

El día anterior, Irán atacó tres buques que, según dijo, se desviaron de la ruta designada. EE.UU. respalda el tránsito por una ruta distinta a la establecida por Teherán, posición rechazada por Irán, que exige coordinación previa para atravesar la vía clave para el suministro mundial de energía.