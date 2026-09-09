Irán ataca con misiles balísticos a 2 destructores EU en el Golfo

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TEHERAN.- El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) anunció haber atacado con «potentes misiles balísticos» a dos destructores de la Armada de Estados Unidos, en represalia por acciones estadounidenses contra petroleros iraníes.

Según el comunicado oficial, los buques, equipados con el sistema de combate Aegis y capaces de portar misiles de crucero, sufrieron «daños significativos», una afirmación que hasta el momento no ha sido confirmada por Washington.

La operación fue ejecutada por la Fuerza Aeroespacial del CGRI bajo el código «Ya Heidar Karrar». De acuerdo con el organismo, los misiles fueron lanzados contra los destructores DDG-119 y DDG-53, identificados como el USS Delbert D. Black y el USS John Paul Jones, ambos destructores de misiles guiados de la clase Arleigh Burke desplegados en la región.

Teherán presentó la acción como una represalia por las operaciones de fuerzas estadounidenses contra petroleros y otras embarcaciones iraníes. La Guardia Revolucionaria advirtió que, junto al resto de las Fuerzas Armadas iraníes, mantiene su determinación de responder a las acciones de Washington y alertó contra cualquier «error de cálculo».

El anuncio se produce horas después de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informara este martes sobre la destrucción de cinco petroleros vinculados al CGRI, que según Washington eran utilizados para financiar sus operaciones.

La escalada se extendió además a instalaciones estadounidenses en la región. Previamente, el CGRI aseguró haber atacado con misiles una base aérea en Jordania utilizada por fuerzas de EE.UU., donde habrían sido alcanzados hangares que albergaban aviones de combate F-35, F-16 y F-15.