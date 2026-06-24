Invi y Villa cierran con triunfos en el béisbol RBI Fundación Rica

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VILLA ALTAGRACIA. – Los equipos de Villa e Invi consiguieron importantes victorias en la jornada final de la categoría 12-13 años del XV Torneo de Béisbol RBI Fundación Rica, evento organizado en coordinación con la oficina de las Grandes Ligas de Béisbol (Major League Baseball) y dedicado al exjugador de Grandes Ligas y gerente general del equipo dominicano del Clásico Mundial, Nelson Cruz.

En el primer encuentro, el conjunto de Villa se impuso en un cerrado duelo 15-12 ante Pueblo Nuevo, en un partido de alta producción ofensiva. La victoria fue para Ángel Lara, mientras que la derrota recayó sobre Steven Aquino.

A la ofensiva destacaron por Villa Obed Alexander Sánchez, con cuadrangular y doble, dos anotadas y dos empujadas; Enmanuel Solano, con jonrón y sencillo, tres impulsadas y dos anotadas; además de Maicol Isaías, con batazos similares y dos anotadas; y Albert Frías, quien conectó triple, anotó una y remolcó otra.

Por Pueblo Nuevo, Cristopher Alexis conectó doble y sencillo con dos empujadas y una anotada; Sebastián Cruz aportó doble, tres impulsadas y una anotada; Rony Nivar ligó doble con dos remolcadas y dos anotadas; mientras que Evert Jean Pierre sumó un sencillo con dos anotadas y una empujada.

En el segundo partido, el Barrio Invi logró un contundente triunfo 13-3 sobre el Barrio Duarte. El lanzador ganador fue Harly Rivera, mientras que Sandro Deniz cargó con la derrota.

A la ofensiva sobresalieron Rodernys Almonte y Enmanuel Solano, ambos con triple; el primero con cuatro carreras impulsadas y una anotada, y el segundo con tres remolcadas y tres anotadas. Daniel Hernández y Enmanuel Correa también aportaron con dobletes, destacándose el primero con tres anotadas y una empujada.

Por el Barrio Duarte, Marcos Maldonado, Juan Torres, Denny Guzmán y Yoniel Heredia conectaron un sencillo cada uno, con aportes ofensivos en carreras anotadas e impulsadas.

El torneo RBI forma parte del programa de desarrollo deportivo de la Fundación Rica, iniciativa del Grupo Corporativo Rica que promueve la formación integral de jóvenes de Villa Altagracia mediante el deporte y el apoyo a la educación, la salud y el medio ambiente.

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