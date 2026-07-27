Inicia el Centroamericano y del Caribe de Ajedrez en SD 2026

Víctor Bologan, Director Ejecutivo de la FIDE_ Braulio Ramírez, Director Ejecutivo de la Federación Dominicana de Ajedrez (FDA)_ y la destacada niña Esther Ramírez, y José Carr

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SANTO DOMINGO.– La República Dominicana dio inicio oficialmente al Campeonato Centroamericano y del Caribe de Ajedrez Santo Domingo 2026, que se celebra en el Pabellón de Ajedrez del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, marcando un momento histórico para el deporte ciencia en la región.

La ceremonia inaugural incluyó el tradicional saque de honor, encabezado por José Carrillo, presidente de FIDE América, junto a Víctor Bologan, director ejecutivo de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE); Braulio Ramírez, director ejecutivo de la Federación Dominicana de Ajedrez (FDA), y la campeona centroamericana infantil Esther Ramírez. La dirección técnica del certamen está a cargo del maestro Erick Hernández, designado Director Técnico Internacional (DTI).

Durante el acto, Carrillo destacó la importancia de la inclusión del ajedrez en el programa oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un avance que, afirmó, fortalece el desarrollo del deporte ciencia y amplía las oportunidades competitivas para los atletas de la región.

CAMPEONATO REUNE 17 PAISES

El campeonato reúne a representantes de 17 países: Barbados, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Venezuela.

La delegación dominicana está integrada por los ajedrecistas Josué Araujo, David Camacho, Patricia Castillo y Franchesca Luzón, quienes competirán en las modalidades de ajedrez rápido y blitz.

Braulio Ramírez resaltó el alto nivel organizativo del evento, cuyas competencias se desarrollarán del 25 al 28 de julio. En total, se disputarán 24 medallas: ocho de oro, ocho de plata y ocho de bronce, distribuidas en las diferentes categorías y ramas.

Pie de foto: José Carrillo, presidente de FIDE América; Víctor Bologan, director ejecutivo de la FIDE; Braulio Ramírez, director ejecutivo de la Federación Dominicana de Ajedrez, y la campeona infantil Esther Ramírez, durante la ceremonia inaugural del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Ajedrez Santo Domingo 2026.

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