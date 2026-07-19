Inglaterra vence a Francia y se queda con tercer lugar Mundial

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Miami, EE.UU. — La selección de Inglaterra derrotó este sábado 6-4 a Francia en un emocionante partido por el tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputado en el Miami Stadium, para asegurar la medalla de bronce del torneo.

Los ingleses tomaron una amplia ventaja en la primera mitad gracias a los goles de Declan Rice, Ezri Konsa y un doblete de Bukayo Saka, quien fue la gran figura del encuentro. Francia reaccionó en el complemento y logró acercarse en el marcador con anotaciones de Kylian Mbappé y Bradley Barcola, en un intento por completar la remontada.

Sin embargo, Inglaterra resistió la presión francesa y volvió a ampliar la diferencia con otro tanto de Saka, que completó un triplete, mientras que Jude Bellingham también se sumó a la cuenta goleadora para sellar la victoria británica. Francia descontó nuevamente por intermedio de Ousmane Dembélé, pero no fue suficiente para evitar la derrota.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel cerró su participación mundialista en el tercer puesto, logrando su mejor desempeño en una Copa del Mundo desde que conquistó el título en 1966.

El encuentro también marcó la despedida de Didier Deschamps como seleccionador de Francia, poniendo fin a una extensa etapa al frente de los galos. Además, Mbappé alcanzó una destacada marca histórica al convertirse en el primer futbolista desde Gerd Müller en 1970 en anotar diez o más goles en una misma edición mundialista.

of-am