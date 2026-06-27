Infraestructuras para los JCC 2026 están listas en un 90 %

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SANTO DOMINGO. – A solo un mes de la inauguración de los XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el 90 % de las infraestructuras destinadas a las competencias ya están concluidas, mientras que la organización general del evento alcanza un avance del 85 %, informó este viernes el presidente del Comité Organizador, José P. Monegro.

El dirigente ofreció los detalles durante una conferencia de prensa celebrada en el Palacio Consistorial de la Zona Colonial, acompañado por la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista.

Durante su presentación, Monegro mostró un audiovisual con los avances de las principales instalaciones deportivas. Destacó que el Estadio Olímpico Félix Sánchez ya cuenta con su moderna pista de atletismo instalada, la cual será homologada por la Federación Internacional de Atletismo.

Asimismo, recordó que la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto fue entregada recientemente por el presidente Luis Abinader, mientras que el Palacio de Voleibol Ricardo Gioriver Arias está listo y solo resta la instalación del tapiz oficial de competencia.

Indicó que el Pabellón de Combate 2, cuya utilización para los Juegos estuvo en duda, se encuentra en su etapa final de construcción y estará disponible para el certamen, que se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto.

Monegro también informó que el Estadio Número 3 del Centro Olímpico presenta un avanzado nivel de ejecución y servirá para partidos y entrenamientos del torneo de béisbol, cuya sede principal será el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

En cuanto al Velódromo Olímpico, aseguró que la obra luce terminada y solo espera su entrega oficial, mientras avanza la instalación de la pista de calentamiento contigua al Félix Sánchez.

Recordó, además, que ya fueron rehabilitados el Complejo Acuático, los pabellones de esgrima, ajedrez y karate, los estadios de sóftbol y las instalaciones de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano albergará las competencias de E-Sports.

En el Parque del Este, dijo, están listas las sedes de esgrima, tenis de mesa, bádminton, halterofilia, balonmano, hockey sobre césped y rugby 7, además de que 11 de las 13 canchas del complejo de tenis ya están habilitadas.

Agregó que las competencias de deportes acuáticos en mar abierto solo requerirán la instalación de estructuras temporales, como carpas, cuya colocación demandará poco tiempo.

Más de 10 mil aspirantes a voluntarios

Monegro informó que el proceso de reclutamiento de voluntarios concluyó con 10,060 personas inscritas, superando la meta inicial de 10,000 interesados.

Precisó que entre 3,600 y 4,000 voluntarios serán acreditados para prestar servicio durante los Juegos. Cada uno recibirá un kit compuesto por dos camisetas, dos pantalones largos, un par de tenis con ventilación, una gorra y mangas protectoras contra el sol.

En la actividad también participaron el gerente general de los Juegos, Tomás Polanco; el director técnico, Tony Mesa; el presidente de Uepa Tickets, Fernando Queipo; y el gerente de Mercadeo de Santo Domingo 2026, José Luis Montero.

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