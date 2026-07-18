Inauguran unidad de sonografía en el Hospital Cabral y Báez

El director del SNS, doctor Julio Landrón, encabezó el acto este 17 de julio del 2026.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, inauguró este viernes una nueva Unidad de Diagnóstico Sonográfico en el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, equipada con el único densitómetro óseo de la Red Pública en la región Norte y dos modernos sonógrafos.

La inversión total ascendió a RD$4,610,007.46, de los cuales RD$2,975,978.88 fueron destinados al densitómetro óseo digital y RD$1,634,028.58 a dos equipos de ultrasonido con impresora térmica y UPS.

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DIAGNÓSTICOS

Durante el acto, Landrón destacó que esta entrega forma parte del compromiso del presidente Luis Abinader de fortalecer la Red Pública de Salud para garantizar a la población acceso a servicios con estándares de calidad comparables a los del sector privado.

Explicó que el densitómetro permitirá diagnosticar de manera temprana enfermedades como osteopenia y osteoporosis, además de contribuir a una mejor planificación de procedimientos ortopédicos. Resaltó que se trata del único equipo de este tipo disponible en un hospital público de la región Norte.

Asimismo, señaló que con la incorporación de los nuevos sonógrafos, el área ambulatoria del centro contará con tres equipos de ultrasonido, lo que reducirá los tiempos de espera y evitará traslados de pacientes a otros establecimientos de salud.

MÁS PROYECTOS PARA EL HOSPITAL

Landrón informó que el SNS continuará fortaleciendo el Cabral y Báez y otros centros de su área de influencia para descongestionar la demanda hospitalaria. También anunció la ampliación de áreas de imágenes y laboratorio, así como los planes para crear una Unidad de Quemados y una Unidad de Pie Diabético.

El director del hospital, doctor José Luis Bautista Sosa, agradeció la entrega de los equipos y afirmó que la nueva unidad ampliará significativamente la capacidad diagnóstica del centro, consolidándolo como uno de los hospitales de mayor complejidad de la Red Pública.

an/am