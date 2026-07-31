ICE deporta dominicano condenado por narcotráfico

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NUEVA YORK.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció la deportación, por segunda vez, del dominicano Jonathan Adames, luego de cumplir una condena por narcotráfico en una prisión federal.

«ICE deportó a este narcotraficante tras su salida de una prisión federal, donde cumplió una condena de 57 meses», escribió la agencia en su cuenta de X.

SEGUNDA EXPULSIÓN

De acuerdo con el ICE, esta es la segunda expulsión de Adames de territorio estadounidense. Destacó el caso como parte de su política de seguridad fronteriza bajo la administración del presidente Donald Trump.

«Gracias a las fronteras fuertes del presidente Trump, los ilegales como Adames no volverán pronto», indicó el organismo en la misma publicación.