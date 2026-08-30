Honduras solicita asesoría a RD para Juegos Centroamericanos

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SANTO DOMINGO.– El presidente de Honduras, Nasry Asfura, solicitó al Gobierno dominicano asesoría y colaboración para la organización de los XIII Juegos Centroamericanos, que se celebrarán en Tegucigalpa en noviembre de 2029.

La petición fue formulada durante el encuentro que sostuvo este domingo con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en el Palacio Nacional, donde el mandatario hondureño estuvo acompañado de una reducida delegación de funcionarios e invitados.

Asfura destacó el trabajo realizado por República Dominicana durante los recién concluidos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que reunieron a más de 6,000 atletas de 37 países en alrededor de 40 disciplinas deportivas.

El presidente hondureño calificó la organización dominicana como un referente de profesionalismo y resaltó el desempeño de la delegación local, que conquistó 155 medallas durante la justa regional.

“Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder también prepararnos nosotros y darnos ese apoyo para noviembre del 2029, que somos la sede de los Juegos Centroamericanos en Honduras”, expresó Asfura.

RD BRINDARA ASISTENCIA TECNICA

El presidente Luis Abinader respondió favorablemente a la solicitud y manifestó su disposición de brindar a Honduras la asesoría necesaria para contribuir al éxito de los Juegos Centroamericanos de 2029.

En ese sentido, instruyó al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, a iniciar las coordinaciones y contactos correspondientes con las autoridades hondureñas.

También expresaron su disposición de colaborar el presidente de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía, y el presidente del Comité Organizador de los Juegos Santo Domingo 2026, José P. Monegro.

La solicitud de cooperación se produce luego de que Honduras fuera anunciada como sede de los próximos Juegos Centroamericanos durante la ceremonia de clausura de Santo Domingo 2026.

COOPERACION DEPORTIVA REGIONAL

El encuentro se desarrolló en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional y contó además con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó, junto a otras autoridades dominicanas.

La iniciativa busca aprovechar la experiencia adquirida por República Dominicana en la planificación, organización y desarrollo de Santo Domingo 2026 para apoyar a Honduras en los preparativos de la cita regional de 2029.

La cooperación abarcaría aspectos técnicos y organizativos vinculados con el montaje de los Juegos, con el propósito de facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias entre ambos países.

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