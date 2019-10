Hipólito promete apoyar la UASD para que no tenga problemas financieros

Mejía agradece el reconocimiento.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El expresidente Hipólito Mejía prometió que en un próximo gobierno suyo asignaría recursos suficientes para acabar con el problema financiero de la UASD y que pueda desempeñar su rol de formador profesional y técnico de los hijos del pueblo.

Prometió apoyo para que esa academia pueda desarrollar con eficiencia la tarea de investigación en áreas de desarrollo estratégico del país, ya que debe seguir siendo asesora en materia científica y académica superior del Estado.

Al agradecer un reconocimiento que le realizó el departamento de deportes de la academia, dijo la UASD alberga a los hijos del pueblo que no puede enviarlos, por falta de recursos, a los centros privados de estudios superiores.

“Siempre he dicho que soy vecino de la UASD y que no me voy a alejar de ella. Yo recibí muchos doctorados Honoris Causa, incluyendo el de North Carolina, obviamente que es muy importante para un campesino que se crio en las lides agrarias, pero tengan presente que, en lo más profundo de mi corazón, tengo el que recibí de la UASD”, dijo.

Destacó que la educación es la única vía para salir de la pobreza porque el que no estudia, quien no se prepara está perdido, no solamente en el orden universitario, sino también en el orden técnico.

El aspirante a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno, PRM, también realizó el lanzamiento de la primera bola en el torneo de softball dedicado en su honor, el cual será disputado entre equipos de estudiantes de la alta casa de estudios.

Álvaro Lembert, director de deportes de la UASD, acompañado del vicerrector administrativo, Pablo Valdez, le hizo entrega de una placa de reconocimiento en nombre de la institución, por sus aportes en el orden financiero, equipamiento, ensanchamiento de relaciones internacionales, entre otros.

an/am