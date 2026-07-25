Haití y Unión Europea buscan mejorar colaboración bilateral

Ministra de Relaciones Exteriores y Culto de Haití, Raina Forbin, y la embajadora de la UE en el país, Helen Roos.,

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Puerto Príncipe, 25 jul (Prensa Latina) – Representantes del gobierno de Haití y de la Unión Europea (UE) conversaron esta semana sobre el mejoramiento de los vínculos de cooperación bilateral, según un comunicado de prensa publicado hoy.

La Ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Raina Forbin, y la Embajadora de la UE en el país, Helen Roos, intercambiaron sobre el progreso de la cooperación entre Haití y el Viejo Continente, y el avance en temas comunes como la llamada iniciativa Global Gateway.

Esta última estrategia de la UE tiene los propósitos de impulsar conexiones inteligentes, limpias y seguras en los sectores digital, energético y de transporte, así como fortalecer los sistemas de salud, educación e investigación en todo el mundo, añade la declaración.

Por otro lado -agrega el comunicado- la canciller Forbin, recibió a una delegación del departamento de Asuntos Políticos y de consolidación de la paz de la Secretaría general de la ONU.

Esta misión fue desplegada por el organismo mundial en el país como parte de las consultas previstas en la resolución 2794 (2025) del Consejo de Seguridad sobre el régimen de sanciones contra Haití.

Su objetivo -precisa el texto- es evaluar los progresos respecto a los objetivos establecidos en dicha resolución, en particular sobre las áreas de seguridad, fortalecimiento del estado de derecho y lucha contra el tráfico ilícito de armas.

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